أمازيغية تتهم ميريام فارس بسرقة رقصاتها في "معليش".. وهذا الفيديو أكبر دليل!

حققت أغنية الفنانة اللبنانية ميريام فارس الجديدة بعنوان "معليش" نجاحًا كبيرًا منذ طرحها على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، وكان أكثر ما يلفت الأنظار تصميم الرقصات الحماسية التي أبدعت في أدائها برفقة الراقصين المساعدين.

ومع نجاح الفيديو الكليب، خرجت مصممة الرقصات الأمازيغية وعضو فرق "كيف كيف بلادي"، الرايسة لي، بمنشور تتهم فيه ميريام فارس ومصممة الرقصات بيار خضرا بسرقة رقصاتها التي اعتمدت في أحدث أعمالها إضافة إلى الإيقاع واللباس الأمازيغي دون أي إذن منها.

ولفتت أن الرقصات المعتمدة في أغنية فارس مقلدة حرفيًا من عروض فرقتها الخاصة من بينها رقصة الرقادة المستوحاة من التاشلحيت والشعبي والجزائري العلوي والتونسي الفزاني.

ونشرت الرايسة لي عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو تقارن فيه رقصة ميريام فارس في فيديو كليب أغنيتها "معليش" وبين فيديو كانت قد نشرته عام 2018 لفرقتها على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، وكتبت: "هذه الحركات ليست كلها تقليدية بنسبة 100٪، أنا أتعرف عليهم لأنهم إبداعاتي.. وظيفتي هي تعزيز ثراء ثقافتنا بطريقة شعبية، تتكون فرقيتي من راقصين من المغرب والجزائر وتونس ولبنان والسنغال، نقضي ساعات وساعات في التعلم من بعضنا البعض لاحترام تراثنا بشكل صحيح".

وأضافت: "أجد أنه من غير المقبول التقاط بعض الحركات مثل هذه على الأنترنت لأغراض تجارية دون تعويض أو تقييم عندما يمثل عملا لمدى الحياة، لقد حدث لنا عدة مرات أنه نسخنا من الألف إلى الياء، لكن ليس من قبل نجمة مشهورة كان لديها ميزانية لتوظيف فرقتنا لهذا المقطع ولديها قيمة أكبر بكثير للترويج للممثلين والناشطين الأمازيغ".

يذكر أن الأغنية حققت أكثر من 4.8 مليون مشاهدة في 3 أسابيع.