ميريام فارس بإطلالة شبه عارية في السعودية.."احترمي اهل البلد"

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حالة من الجدل والغضب لدى إحيائها حفلًا غنائيًا في بطولة الفورميولا إي المقام في المملكة العربية السعودية.

ولم تكن حركات ميريام فارس الاستعراضية هي السبب، بل بسبب إطلالتها الجريئة التي اعتمدتها للحفل، والذي اعتبرها البعض لا تمت لقيم المجتمع السعودي بصلة، حيث اختارت ارتداء جمبسوت أسود مخملي جاء الجزء العلوي منه بلون البشرة ومُزيَّن بسلاسل مُرصعة بالكريستال البراق، وأكملت إطلالتها بجاكيت طويل.

ورغم أن الجزء العلوي جاء مبطنًا بالقماش، إلَّا أن ميريام بدت عارية الصدرتمامًا؛ الأمر الذي أزعج الكثيرون ممن أبدوا استيائهم لعدم احترامها الدولة التي تقيم حفلها بها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو المتداول من الحفل، فكتب أحدهم: "اللبس مو مناسب لعادات وتقاليد البلد".

واستهجن آخر معلِّقًا: "شصاير خير ليه اسمحوا لها باللبس هذا ؟!".

وعلَّق آخر: "ياغريب كون اديب. احترمي اهل البلد اللي جايه عندهم لصرتي في بلادك تفسخي ع كيفك".