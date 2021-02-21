أمل العنبري تقصف جبهة طليق هبة الدري بسبب تصريحاته.. شاهدوا

ما يزال خبر طلاق الممثلة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري من زوجها الممثل الكويتي نواف العلي الحدث الأبرز في الوسط الفني.

مع إعلان الطلاق بمنشور شاركه نواف وجاء فيه "أُعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه..بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو رح تقوله".

ردت عليه الممثلة البحرينية من أصول مغربية أمل العنبري بمنشور وصُف بقصف الجبهة والذي جاء فيه: "نصيحة أخت للرجل الي كان زوج واصبح طليق، أنت لست قديس لكي تتبرأ من زوجته بعد الطلاق، ولا يليق برجولتك أن تخلي نفسك من المسؤولية أمام العلن كي تكسب تعاطف الناس، أنت تثير الشفقة وتجعل كل الناس يباركون لها وكل النساء يتمنين أن لا يبتليهن الله بنصف رجل مثلك".

وتابعت أمل "تذكر دائماً أنك مليء بالعيوب وليس كونك رجل شرقي يجعلك الملاك الطاهر، السوشال ميديا كل مالها وتبين معادن الناس وحقيقتهم وتربيتهم..تذكر أنك الطليق وليس الزوج وامض بحياتك قدما بدل الندب على الحظ مثل الفاشلين".

وتم تداول تعليق أمل ضمن تعليقات من الجمهور دعمت تصريح أمل ووقفوا بجانبها وبجانب هبة الدري، وكان من بين التعليقات "صح كلامها الصراحه...الي كتبه مب حلو ابدا"..وتابع آخر "وهي صااادقه وووربي من طلق قال اتبرى وووهي بعد تطلع وتقول التبببببببببررررررى من اي تصرف يفعله زوجي"..

يذكر أن طلاق هبة الدري وقع بعد زواج دام لـ 9 سنوات وأثمر عنه طفلين هما بدر الذي رزقت به عام 2014 وفهد الذي رزقت به عام 2017.

أما عن رد هبة فاكتفت بمشاركة صُورة لها من أحدث جلسة تصوير وارفقتها بتعليق "أنا قوية بما يكفي لإصلاح ما أفسده الزمن".

للمزيد من قسم الترفيه:

ميادة بسيليس تتصدر حديث الجمهور بعد خبر إصابتها بالسرطان!

ليليا الأطرش تتعرض لهجوم بسبب جرأة ملابسها ورقصها على البحر..والجمهور "يا باطل"!

شهد الشمري تطل بالأبيض إلى جانب زوجها.. ورقصهما يتصدر الحديث!