ميادة بسيليس تتصدر حديث الجمهور بعد خبر إصابتها بالسرطان!

صُدم الوسط الفني بخبر إصابة الفنان السورية القديرة "ميادة بسيلس" بالسرطان بعد ما أعلن زوجها الخبر الحزين للجمهور نتيجة تداوله بشكل واسع.

ونال الخبر الصادم تفاعل كبير من رواد السوشال ميديا والمشاهير بعد أن شاركوا صُور الفنانة وسط أمنيات الشفاء السريع للفنانة التي انطبعت في ذاكرة الجمهور بإحدى أشهر أغانيها "كذبك حلو".

وجاء خبر إصابة ميادة بالمرض الخبيث بعد أسبوع تقريباً من إعلانها عن وفادة والدها الذي نعته بمنشور جاء فيه "بابا .. برحيلك من دنيتنا مابقدر ودعك غير بصوتي وترانيمي .. صلّيلي، مع الأبرار والقدّيسين".

من هي ميادة بسيليس؟

ميادة بسيليس مطربة سورية ولدت في عام 1967 م في مدينة حلب، وبدأت مشوارها الغنائي منذ سن التاسعة عبر إذاعة حلب. متزوجة من الموسيقار سمير كويفاتي.

صدر لها 14 ألبوم بداية من العام 1986 م حيث كانت البداية مع البوم "يا قاتلي بالهجر" و هي أغنية من الفلكلور السوري القديم. و لكن تمتد مسيرتها الفنية من العام 1976 م إلى وقتنا الحاضر، و الملاحظ في أغاني ميادة تنوع أغانيها والتي لم تقتصر على ستايل معين، إذ أنها أيضاً شاركت في إنشاد الترانيم الدينية المسيحية.

كما أوردنا سابقاً أغنية "كذبك حلو" كانت بمثابة العمل الذي فتح باب الشهرة لها والتي حازت من خلالها على الجائزة الذهبية كأفضل أغنية عربية في عام 1999. بعدها بعدة سنوات وبالتحديد عام 2010 أصدرت ألبوم بعنوان "إلى أمي وأرضي" كما قامت ميادة أيضا خلال مسيرتها الفنية بغناء العديد من الشارات لمسلسلات كبيرة مثل: "إخوة التراب" و"أيام الغضب".

كما أَحيت الكثير من الحفلات لعلَّ مِن أبرزها حفل في مجمع "قصر الفنون الجميلة" في سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة، كما كان لها حفلات في دار الأوبرا في مدريد - إسبانيا و في دار الأوبرا المصرية - القاهرة.

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