شهد الشمري تطل بالأبيض إلى جانب زوجها.. ورقصهما يتصدر الحديث!

دخلت الشاعرة العراقية القفص الذهبي بحفل أُقيم داخل إحدى صالات الأعراس في العراق حيث تقيم هي وزوجها الشاب العراقي فهد زيد القطري.

واختارت شهد فستان أبيض أبرز منحنيات جسدها وأضافت له "شاحط" طويل من نفس اللون واكسسوار مميز من نفس اللون.

وشاركت الشاعرة العراقية مجموعة صُور لها برفقة زوجها من داخل صالة الحفل ونالت الصُور انتشار كبير ولكن ليس بقدر فيديوهات الحفل التي تصدرت الحديث.

وأشعل الفنانيين العراقيين الذين أحيوا الحفل الأجواء، وما كان من الثنائي إلا وأن رقص على أنغام الأغاني العراقية بحماس كبير وبطريقة عفوية أثارت إعجاب الجمهور.

وتم تداول مساء أول أمس فيديوهات من حفل سبق حفل الزفاف، وتألقت شهد بعد فساتين إلى جانب فهد، وبدت العروس غايةً في الحماس أثناء تأدية وصلة الرقص التي سخر الجمهور منها بتعليقات متنوعة كان منها "العروس متحمسة زيادة ع اللزوم".

يذكر أن شهد الشمري كانت قد فاجأت متابعيها بنشر صور خطوبتها من دون أي تلميحات مسبقة، أما العريس فقد شككك الجمهور في هوية عريسها الذي يحمل اسم فهد زيد القطري ويقيم في العاصمة العراقية بغداد وصدرت إشاعات أنه يحمل الجنسية القطرية لتنفي العروس الخبر جملةً وتفصيلاً وتأكد أنه عراقي من العاصمة بغداد.

من جهة أخرى، كانت الشاعرة قد أثارت الجدل بعد أن رفضت الحديث عن منح المثليين حقوقهم كاملًة، مبررًة الأمر بأنها لا تريد أن تجيب إجابة تتسبب في إثارة ضجة حولها.

من هي شهد الشمري؟

شهد الشمري هي شاعرة عراقية حققت شهرة كبيرة بظهورها لأول مرة في قناة "الفيحاء"، حيث قدمت برنامج ”شهد وشعر“ وبعده برنامج ”صبحكم الله بالخير“.

وفي عام 2016 عملت في قناة "دجلة" الفضائية وقدمت برنامج ”هيل وليل“ وبعدها انتقلت إلى قناة "هنا بغداد" لتقديم البرنامج الشعري ”بيت الشهد“، وفي عام 2018 قدمت البرنامج الشعري ”شاعر العراقية“ الذي عرض على قناة "العراقية".

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