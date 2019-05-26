ياسمين الخطيب تكتفي بهذا الرد بعد أزمة "شيخ الحارة".. وتغلق التعليقات

اكتفت الفنانة التشكيلية المصرية ياسمين الخطيب بنشر آية قرآنية عبر حسابها على "إنستغرام" بعد الضجة التي صاحبت حلقتها ببرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة.

واختارت الخطيب الآية "فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" من سورة البقرة للتعبير عن حزنها وأسفها بطريقة غير مباشرة لما حدث معها.

وأغلقت الخطيب خاصية التعليقات على المنشور تجنبًا لأي هجوم أو استفزاز أو أسئلة صعبة من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت الحلقة التي ظهرت فيها أمس الفنانة المصرية ياسمين الخطيب، وحديثها عن تفاصيل زواجها من المخرج والسينمائي خالد يوسف جدلاً واسعا تطور لتقديم الإعلامية بسمة وهبة استقالتها من قناة "القاهرة والناس" بحسب مواقع محلية مصرية.

ووصفت الخطيب زواجها من يوسف بـ"اللعنة" التي تطاردها، وقالت إنها كانت مرحلة "لا تتشرّف ولا تعتز بها على الإطلاق"، ومن جهته رد خالد يوسف على ذلك برفع دعوى ضدها وضد مقدمة البرنامج بسمة وهبة.

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