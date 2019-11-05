أمل العوضي تخضع لعملية تجميل غريبة والجمهور يعلّق: "يا رب لا تبلانا"!

شاركت الفنانة الكويتية أمل العوضي جمهورها على مواقع التواصل مقاطع من يومياتها على حسابها في سناب شات، وكشفت خلال الفيديو عن تواجدها في عيادة التجميل بهدف الخضوع لعملية في أنفها أثارت استغراب البعض، والسبب يعود إلى أنها فعلت عكس ما تفعله باقي الفنانات.

وظهرت أمل العوضي في مقطع الفيديو وهي في خضم نقاش مع الطبيب المسؤول عن العملية الخاصة بها، وأبدت رغبتها في إجراء عملية لتطويل الأنف كونها لا تحب الأنف الصغير، وعلقت: "سنقوم بتطويل الأنف قليلًا".

وعقب الانتهاء من العملية، وجهت العوضي الشكر للطبيب الذي أجرى لها عملية تطويل الأنف، وشاركت الجمهور النتيجة وكيف أصبح أنفها، لتنهال عليها التعليقات التي كان بعضها ساخرًا، حيث كتب لها أحدهم قائلًا: "اكذبي كثير يطول".

من ناحية أخرى، وصف بعض المتابعين أن عمليات التجميل بالنسبة للنجمات والفنانات أصبح مثل الإدمان، حيث أنهن يواصلن إجراء التعديلات بين الفينة والأخرى حتى يصلن في النهاية إلى طريق مسدود بعد أن تتشوه ملامحهن وتصبح الأمور أصعب من ذي قبل.

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