إنجي خوري... من مظاهرات لبنان إلى نوادي الإمارات الليلية!

غادرت السورية المثيرة للجدل "إنجي خوري" لبنان بعد قرار ترحيلها الذي جاء بسبب مشاركتها في مظاهرات لبنان ضد الحكومة، وهو ما يخالف القوانيين اللبنانية، ومنحت إشعارًا مدته 20 يومًا لمغادرة البلد.

شكل قرار ترحيل إنجي صدمة كبيرة لها، وظهرت في بث مباشر من حسابها الشخصي على إنستغرام وهي تبكي مُتسائلة أين تذهب؟ بعد ان أمضت فترة جيدة في لبنان التي لجأت لها بعد تدهور الأوضاع في سوريا بلدها الأم. لكن يبدو أنها صدمتها لم تدم طويلًا، إذ حزمت حقائبها واتجهت إلى الإمارات التي احتضنتها.

ما إن وصلت السورية إنجي إلى الإمارات حتى توجهت لواحد من أفخم النوادي الليلة في دبي للاحتفال بالهالوين. إذ انتشرت فيديوهات لها من داخل النادي وهي ترتدي فستان جلد أحمر قصير وترقص. كما انتشر فيديو لها وهي ترقص من أمام برج خليفة.

في نفس السياق، حذرالإعلامي الإماراتي "صالح الجسمي" وهو شقيق الفنان "حسين الجسمي" إنجي خوري من تجاوز الخطوط الحمراء في الإمارات، وأنه سيقف بالمرصاد لكل أفعالها وسيتجه للقانون إذا خالفت قوانين البلد ولن يتساهل في الموضوع أبداً.

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