منة شلبي تحصد جائزة "فاتن حمامة" من مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد ماذا قالت؟

حصدت الفنانة المصرية منة شلبي، جائزة "فاتن حمامة للتميز" من مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك لمساهمتها في السينما والتلفزيون بأعمال فنية مميزة.

وأكد محمد حفظي رئيس المهرجان في بيان رسمي إن منة شلبي تميزت بانتقاء أدوارها والجرأة في طرق الأبواب غير المعتادة لتصبح في زمن قياسي واحدة من أهم ممثلات جيلها.

وتابع: "قد ينافسها في النجومية عدد من بنات جيلها لكنها في حب السينما اختارت أن تكون أكثر إخلاصًا وتمسكًا".

وواصل: "بالتالي كانت السينما أيضًا أكثر تمسكًا بها، فاستحقت أن تكون المكرمة بجائزة التميز في افتتاح الدورة الحادية والأربعين".

بينما علقت منة شلبي على هذا التكريم بقولها: "عندما كنت ممثلة جديدة تمنيت أن أحصل على دعوة لحضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي يُكتب عليها اسمي".

وأردفت: "أنا سعيدة وفخورة بأنني أتلقى دعوة من نفس المهرجان يُكتب عليها المكرَّمة منة شلبي ويزيد من سعادة قلبي والإحساس بالفخر أن هذه الجائزة الكبيرة تحمل اسم الفنانة الاستثنائية فاتن حمامة".

وعادة ما يمنح المهرجان الأعرق مصريًا وعربيًا هذه الجائزة كل عام إلى أحد الفنانين الشباب، بينما يقدم جائزة أخرى تقديرية لكبار الفنانين وصنّاع السينما.

وفي وقت سابق أعلن المهرجان منح المخرج المصري شريف عرفة، والمخرج والممثل البريطاني تيري جيليام جائزة فاتن حمامة التقديرية.

يذكر أن المهرجان يقام خلال الفترة من 20 إلى 29 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمشاركة نحو 150 فيلمًا من 63 دولة من بينها المكسيك "ضيف الشرف".

وتعد منة شلبي من أكثر الفنانات التي طالتها شائعات الزواج والارتباط، وتردد منذ شهرين أنها تعيش قصة حب كانت أطلعت المقربين منها عليها وعلى خطيبها المستقبلي، وقد رحبت والدتها بالأمر على عكس القصص السابقة التي كانت في بعض الأحيان تعترض عليها.

وتردد في وقت سابق أنها ارتبطت بالمخرج خالد يوسف وتم الزواج أثناء تصوير فيلم "ويجا" ولكن المؤكد بحسب تصريحات زيزي مصطفى أن الارتباط بين الثنائي لم يتخط مرحلة الخطوبة.

كما تردد لاحقًا أنها تزوجت سرًا من المخرج ماندو العدل، إلا أن والدتها زيزي مصطفى نفت كل ما تردد، مؤكدة أنها مجرد شائعات وأن ابنتها لن تتزوج دون علمها، كما تم نفي شائعة زواجها سرًا من زميلها المخرج أحمد عز، وبادرت والدتها بنفي الأمر جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن عز مجرد صديق وزميل لابنتها ولا توجد أية علاقة عاطفية بينهما.

وبادرت منة شلبي بنفي الشائعة التي ربطت بينها وبين زميلها في بطولة مسلسل "حارة اليهود" النجم إياد نصار، وأكدت أن زوجة إياد من صديقاتها المقربات.

ومن جانب آخر، بدأت منة في دراسة عدد من السيناريوهات للعودة إلى الدراما الرمضانية بعد فترة غياب، ولكنها لم تستقر على سيناريو بعينه، وإن كانت تعاقدت بشكل شبه رسمي عل أول تعليق من أحمد سعد بعد قرار المحكمة بحبس طليقته سمية الخشاب 3 سنوات! ى العمل المقرر تقديمه في موسم رمضان 2020.

وفي سياق مختلف، أرجأت منة شلبي الموافقة على القيام ببطولة فيلم لأحد نجوم الصف الأول خاصة بعد تراجع إيرادات فيلم "خيال مآتة "الذي شاركت في بطولته أمام النجم أحمد حلمي ويعرض حاليًا بدور السينما.

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