شاهدوا أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي بعد زيارة عائلة سمير غانم ورجاء الجداوي لها (صور)

فاجأت الفنانة دنيا سمير غانم الجمهور بعد قيامها بنشر صور عبر حسابها على موقع إنستغرام جمعتها مع الفنانة نادية لطفي، وذلك خلال زيارة خاصة لها للإطمئنان عليها وعلى حالتها الصحية.

وانضم إلى تلك الزيارة مع دنيا سمير غانم، شقيقتها إيمي ووالدتها دلال عبد العزيز والفنانة رجاء الجداوي والإعلامية بوسي شلبي، وعلقت دنيا على الصور التي نشرتهم وقالت: "شكرًا لأجمل نجمة، على روحها الحلوة وجمالها على أنها ادتنا الفرصة أننا نستمتع بيها وبروحها الحلوة..ربنا يديكي الصحة والعافية".

ونشرت دنيا صور أخرى جمعتها بنادية لطفي ولكن بشكل مستقل دون وجود الآخرين، واكتفت بالتعليق قائلة: "أحبها جدًا"، وتركت الكثير من "إيموجي" القلوب تعبيرًا عن حبها الشديد للفنانة القديرة.

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