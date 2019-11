شاهدوا أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي بعد زيارة عائلة سمير غانم ورجاء الجداوي لها (صور)

شكرا لأجمل نجمة الجميلة نادية لطفي علي إنها إدتنا الفرصة الحلوة دي إننا نستمتع بيها و بجمالها و جمال روحها الدائم ما شاء الله ربنا يديكي الصحة و يخليكي لينا ❤️❤️

A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem) on Nov 3, 2019 at 1:27pm PST