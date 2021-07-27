أمل العوضي تطلب من هذا الممثل أن يكون كلبها.. والمتابعون "هذا المشهد سادي"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للممثلة الكويتية أمل العوضي يجمعها بالممثل الراحل محمد الجناحي تضمن سيناريو أثار موجة من الجدل والغضب رغم مرور 13 عامًا على عرضه.

انتشر مشهد تمثيلي يجمع أمل العوضي ومحمد الجناحي في مسلسل "الفطين"، الذي عرض عام 2008، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تؤدي الممثلة دورها، وتقول: "منصور إذا بغيتك، إذا بغيتك تصير تشلبي (كلبي)، تصير؟".

ليرد عليها الممثل بدهشة: "أصير كلبك؟"، لتؤكد عليه طلبها من جديد إذا كان يحبها بالفعل، ثم يجيبها: "بس أبغا أكون في قلبك مو تشلبك".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على المشهد المثير للجدل، وانتقدوا مثل هذه السيناريوهات والحوارات التي لا معنى، فعلَّق أحدهم ساخرًا: "يمكن قصدهم يا بعد كلبي او بعد شلبي.. حاولت ارقعها ما تترقع أنصف المخرج او المؤلف بس السيناريو بصراحه كلبي مايترقع هههههه".

وكتب آخر: "مشهد سادي بس َواضح ايامها الممثله ولا الممثل يعرفون لهالسوالف".

من جهة أخرى، استهجن الكثيرون نشر المقطع مجددًا باعتباره من الماضي، وكتب: "يعني المسلسلات ولت وانتهت تنبشون انتم حتى تلاقون حوارات سخيفه ؟!!".

وعلَّق آخر: "ههههه من جد كان زمن الطيبين على وقته ماحد ركز في كلامها الين اليوم مع الجيل الجديد".

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أمل العوضي ترتدي ساعة بقيمة 96 ألف دولار

ومؤخرًا، شاركت العوضي سلسلة صور لها بإطلالة سوداء أنيقة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، لكن ما أثار اهتمام متابعيها المجوهرات التي تزيَّنت بهم، حيث ارتدت أسوارة باهظة الثمن من "كارتير" على شكل رأس أسد تبلغ سعرها أكثر من 96 ألف دولار.