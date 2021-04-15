مي العيدان تنتقد إطلالة أمل العوضي.. "عندكم ١١ شهر بالسنه تلبسون اللي تبونه"

انتقدت المذيعة الكويتية مي العيدان إطلالة الممثلة الكويتية أمل العوضي التي اختارت نشرها في ثاني أيام رمضان المبارك.

شاركت أمل العوضي متابعيها عبر موقع "إنستغرام"، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 3.9 مليون متابع، صورة لها بفستان أسود أنيق من الشفون جاء بأكمام منفصلة وفتحات ناحية الكتفين، ورغم جمال الإطلالة إلَّا أنها لا تلائم الشهر الفضيل.

ونشرت مي العيدان صورة أمل العوضي على حسابها، وعلَّقت: " امل العوضي نيوو . . هذا لبس في رمضان ولا يناسب رمضان عندكم ١١ شهر بالسنه تلبسون اللي تبونه حبكت هالاكتاف العاريه بالشهر الفضيل".

ولم تكن مي العيدان الوحيدة التي انتقدت إطلالتها، فكتب أحد المستخدمين: " جميلة ، لكن الصورة مو مناسبه أبدا ً لأجواء رمضان".

وعلَّق آخر: " كافي تتعرين اتق الله رمضان أيام طاعةوإيمان.... شوي خجل."