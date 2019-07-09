أمل حجازي تتساءل: "هل أصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر؟!"

عبّرت الفنانة اللبنانية امل حجازي عن استيائها وانزعاجها بسبب ما حدث معها حينما قررت الذهاب للاستجمام والسباحة في إحدى الأماكن، لتفاجأ بأنّ هذا المكان يضع لافتة توضح عدم استقبال النساء بلباس السباحة الشرعي، ونشرت ذلك عبر حسابها على تويتر.

ورفضت أمل حجازي الأسلوب الذي وصفته بـ"العنصرية الواضحة"، وكتبت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: "ما رأيكم بهذه الإهانة والعنصرية!! هل أصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر؟ لقد رأيت مثل هذه اليافطة من قبل ولكن لمنع دخول الحيوانات! البحر للجميع"، وأرفقت صورة اليافطة.

ما رأيكم بهذه الاهانة والعنصرية!! هل اصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر ؟؟لقد رأيت مثل هذه اليافطة من قبل ولكن لمنع دخول الحيوانات! #البحر_للجميع #امل_حجازي pic.twitter.com/r8ujM66IYQ — Amal Hijazi (@AmalHijazi) ٨ يوليو ٢٠١٩

الجدير ذكره، أن الفنانة اللبنانية أمل حجازي أعلنت عن ارتدائها للحجاب بشكل رسمي منذ عام 2017 واعتزلت الفن منذ ذاك الوقت، وأصبحت تغني فقط الأناشيد الدينية ولديها العديد من هذه الاعمال والتي تشاركها مع جمهورها على يوتيوب وإنستغرام.

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