أمل حمادة تعود إلى أذهان رواد السوشال ميديا..فيديو!

صادف يوم أمس الـ 27 من شهر نوفمبر الذكرى الأولى لوفاة اللبنانية الكوميدية "أمل حمادة".

اشتهرت حمادة من خلال فيديوهاتها المضحكة التي تنتقد فيها الفنانيين واهل الفن بطريقة ساخرة، شكلت أمل حمادة كابوس بالنسبة لعدد من الفنانيين، إذ أن البعض كان قد رفع دعاوى قضائية عليها.

ظهور حمادة كان حصرياً عبر الصفحة الساخرة "شرطة المشاهير" لصاحبها المرحوم "راغد قيس"، وكانت فيديوهات أمل تنتشر بشكل كبير عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتمتعت بشعبية كبيرة في لبنان والوطن العربي.



توفيت حمادة إثر جلطة دماغية، وتسببت بصدمة كبيرة لجماهيرها خصوصاً أنها كانت في عمر صغير يُقارب الـ 41، إلا أن البعض أصر أنها قُتلت بسبب الفيديوهات التي كانت تمس المشاهير واستبعدوا فكرة ان تكون وفاتها طبيعية.

وبالرغم من القلق الذي كانت تسببه للمشاهير إلى أن وفاتها شكلت صدمة كبيرة لعدد منهم والذين سارعوا لنعيها، وكانت أولهم ملكة الإحساس "إليسا" والنجمة "ميريام فارس" التي دائما ما كانت أمل تتسأل "مين ماخده؟" كناية عن زوج ميريام الذي لم يسجل له أي ظهور رسمي.

وتداول الجمهور يوم أمس فيديو يجمع الراحلة حمادة بالراحل راغد قيس في الذكرى الأولى لوفاة أمل حمادة، ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

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