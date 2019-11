أمل حمادة تعود إلى أذهان رواد السوشال ميديا..فيديو!

يصادف اليوم الذكرى السنوية لمنتقدة الفنانين الأولى أمل حمادة .. الرحمة والغفران لروحها .. #كوكب_الفن #امل_حمادة #فن #طرب #تمثيل #انتقاد #لبنان #انقرضوااا

