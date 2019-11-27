في الذكرى الـ5 لوفاة صباح.. اشتهرت بكثرة زيجاتها.. و150 جنيهًا أول أجر تقاضته

تنوع عطاؤها بين السينما والمسرح الغنائي كانت طفلة ذات موهبة فنية واضحة تغني في الحفلات المدرسية في بيروت، ورثت موهبة الغناء وخفة الدم من والدتها التي كان لها موقفًا من إنجاب جانيت بعد شقيقتيها جولييت ولمياء حيث رفضت إرضاعها يومين كاملين حيث كانت ترغب في إنجاب ولد، إنها الفنانة اللبنانية صباح التي تخطت بأعمالها المشرق والمغرب.

ويوافق اليوم 26 نوفمبر الذكرى الـ5 لرحيل صباح عن عالمنا وبهذه المناسبة يرصد "البوابة" أبرز في حديث في مشوارها الفني والخاص.

مولدها ونشأتها

الاسم الحقيقي لها هو جانيت جرجس فغالي، واسمها الفني"صباح" ولدت في 10 نوفمبر عام 1927 في لبنان وامتدت مسيرتها نحو ستين عامًا، وبدأت مسيرتها كطفلة حيث استطاعت أن تلفت انتباه المنتجة السينمائية آسيا داغر، للتعاقد معها على ثلاثة أفلام واختارت لها اسم صباح.

تدربت على يدْ الملحن رياض السنباطي فنيًا ووضع الألحان التي ستغنيها في أول فيلم لها، وحين مثلت في فيلم "القلب له واحد" كان عمرها 18 عامًا، ووقتها وجد "السنباطي" صعوبة كبيرة في تطويع صوتها وتلقينها أصول الغناء لأن صوتها الجبلي كان ما زال معتادًا على الأغاني البلدية المتسمة بالطابع الفلكلوري الخاص بلبنان وسوريا.

أول أجر تقاضته

تقاضت صباح 150 جنيهًا وهو أول أجر تقاضته نظير فيلمها الأول حتى اشتهرت ونالت شهرة فنية واسعة بعدما قام كبار الملحنين والشعراء بإعادة تأهيلها وإعدادها فقد كان صوتها يحتاج للكثير من الاهتمام وصقله.

رصيدها الفني

وصل رصيد صباح الفني ما يقرب من 83 فيلمًا متنوعًا بين مصري ولبناني، و27 مسرحية لبنانية وما يزيد عن 3000 أغنية بين مصري ولبناني.

من إنجازاتها

تعتبر الفنانة صباح هي ثاني فنانة عربية بعد كوكب الشرق أم كلثوم التي تغني على مسرح "الأولمبيا" في باريس مع فرقة "روميو لحود" الاستعراضية وذلك في منتصف سبعينيات القرن العشرين ما زادها شهرة وانتشارًا ليس فقط على مستوى الوطن العربي والإقليم العربي بل وصلت أيضا شهرتها عالميًا.

اشتهرت بكثرة زيجاتها

عُرف عن الفنانة صباح أنها كثيرة الزيجات واشتهرت بذلك ومن الرجال الذين ارتبطت بهم: نجيب شماس، خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أنور منسي المذيع أحمد فراج، يوسف حمود، وسيم طبارة، والفنان فادي الذي تزوجته لمدة 17 عامًا، وهو أطول زيجاتها.

آخر أعمالها

كانت مسرحية "كنز الأسطورة" آخر مسرحياتها وكان آخر أعمالها أغنيتها القديمة "يانا يانا" ولكن بتوزيع جديد، وشاركتها في الغناء رولا سعد.

وفاتها

توفيت الفنانة اللبنانية صباح في 26 نوفمبر عام 2014 وكان عمرها 87 عامًا، وصدر كتاب عنها بعنوان "صباح إمبراطورية الأغنية العربية" للكاتب روبير أبوديب في 2003، وجسدت حياتها في مسلسل يحكي قصة حياتها وحمل عنوان "الشحرورة" حيث قامت بالبطولة الفنانة كارول سماحة وعرض في رمضان عام 2011.

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