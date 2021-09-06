أمل عرفة وعبد المنعم عمايري يكسران قلوب الجماهير..فيديو!

أثارت الفنانة السورية أمل عرفة مشاعر الجمهور من بعد تداول فيديو يجمعها بطليقها الممثل السوري عبد المنعم عمايري من برنامج "بصراحة مع".

مبدأ البرنامج قائم على إستضافة مشاهير العرب ضمن حوار صريح وأسئلة من دون حواجز بهدف خلق حوار بعيد عن المثاليات وتغيير الحقائق. أمل عرفة وعبد المنعم العمايري كان لهما رونق خاص بحلقة البرنامج التي عرضها منذ ساعات، ويعود السبب إلى كونهما شريكين في الحياة لمدة 14 عاماً وبينهما طفلتين.

من الحوار الذي استمر لمدة ساعة تقريباً تم تداول فيديو للحظة الأولى من اللقاء وكانت أجواء الحنين هي الحاضرة بينهما خاصةً بعد حديث عبد المنعم حول أنه إعتاد على الجلوس بالبيجامة برفقتها ورفقة أولادهما أما الآن فاللقاء أخذ مُنحنى رسمي بينهما.

الجمهور بدوره تناقل الفيديو ضمن تعليقات كان منها "الوجع بعيونهم والغصه خانكتهم ويكابرون".. وتابع آخر "واضح حبهم كبيررررررر يكفي كلمة امل (رفيق عمري)".. وجاء في تعليق أحدهم "لساته الحب عايش بينا ودقاته تنادي بأسامينا".

يذكر أن الثنائي كان قد حمس الجمهور للحلقة بجلسة تصوير خاصة جمعتهما معاً قبل موعد العرض، وأثارت الصُور وقتها شائعات حول عودتهما معاً بعد حوالي الـ 8 سنوات من الطلاق والذي تم عام 2013 إلى أن الإعلان كان في عام 2015.

سبب طلاق أمل عرفة وعبد المنعم عمايري!

بالعودة لسبب الطلاق فقد سبق وصرحت أمل أن مشاكل صغيرة وخيبات آمل متتالية أعاقت مسيرة الزواج وكان الإنفصال هو الحل، وعلى الرغم من كونهما لم يعودا زوجاً وزوجة إلا أن بينهما طفلتان وهما ما دفعتهما إلى التعايش مع الطلاق من دون أي مشاكل أو فضائح على عكس أغلب زيجات الوسط الفني، كما أنهما يحرصان على التواجد معاً كعائلة وقضاء الوقت في كل فرصة تتاح لهم.

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