أمن المطار يمنع ديبيكا بادوكون من الدخول ويطلب بطاقتها الشخصية

في صباح يوم الجمعة، تعرضت النجمة "ديبيكا بادوكون" لموقف غريب بعض الشيء، حيث طلب منها أحد رجال الأمن في مطار مومباي، بطاقتها الشخصية.

رصدت عدسات الصحافة نجمة بوليوود "ديبيكا" برفقة والدها "براكاش بادوكون"، في المطار متوجهين إلى مسقط رأسهما في مدينة " بنغالور" الهندية.

وبحسب صحيفة "ديسكان كرونكيل"، استوقف أحد رجال أمن المطار "ديبيكا" وطلب منها بطاقتها الشخصية، وكما هو متوقع اندهشت "ديبيكا" من الموقف وسألته: "هل ذلك ضروريًا؟"، قبل أن تعود لاحقًا وتقدم بطاقتها لرجل الأمن ويسمح لها بدخول المطار.

وعلى عكس ما قد يتوقعه الكثيرين، لم تثور "ديبيكا" غضبًا مثلما قد يفعل العديد من المشاهير، حيث تعاملت مع الأمر بهدوء مثل أي مواطن واتبعت القواعد.

وعلى الصعيد الفني، تنشغل "ديبيكا" في العديد من الأعمال، يعد أبرزها فيلمها المنتظر "تشاباك"، والمقرر عرضه في 10 يناير 2020، بالإضافة إلى ظهورها برفقة زوجها النجم "رانفير سينغ" في فيله الجديد "83" والذي سيتم إصداره في 10 ابريل العام المقبل.

هذا ويشتهر كلا من "ديبيكا" و"رانفير" أنهما من أبرز ثنائيات بوليوود، في الواقع وعلى شاشة السينما، ويعد من أبرز أعمالهما الفنية سويًا "باجيراو ماستاني" و"رامليلا".

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