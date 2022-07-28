أميرة الناصر براءة.. وأول ظهور لها برفقة زوجها

انتشرت أخبار تفيد تبرئة مشهورة سناب شات السعودية أميرة الناصر من التهم الموجهة ضدها، بعدما ألقي القبض وسط التشكيك بهويتها ونسب أطفالها.

تبرئة أميرة الناصر من التهم الموجهة ضدها

وأعلن وكيل إدارة أعمال أميرة الناصر، مشعل العنزي، عن حصولها على براءة من التهمة الموجهة إليها عبر منشور شاركه على حسابها على "سناب شات"، وكتب: "الحمد لله والمنة لله تم الحكم اليوم بالبراءة لأميرة الناصر بالاتهام الموجه لها".

كما وجَّه الشكر للمحامي، وكتب: "الشكر لله ثم لقضائنا العادل والمحامي رضا الشمري".

أول ظهور لـ أميرة الناصر بعد تبرأتها

وقبل الكشف عن حصولها على البراءة، أطلَّت أميرة الناصر برفقة زوجها مشعل الخالدي في سلسلة من مقاطع الفيديو يتحدثون عن أعداء الشهرة، وملمحين إلى مشهور سناب شات رهف القحطاني، الملقبة بـ"وذ نكهة"، التي كانت سبب دخول ألناصر إلى السجن.

وكشف الناصر أنها متجهة لتوقيع عقد من أجل إغاظة الحسودين والحاقدين، وتطرقت للحديث عن أولئك الذي يحاولون على تدمير حياتها، في إشارة إلى رهف القحطاني، قائلة: ""المشكلة يقولون يا متابعيني أنا الصح، وهم كل اللي بداخلهم سواد وغل وحسد".

وأضاف مشعل أنه بعد توثيق حساب زوجته كثر الأعداء، قائلًا: "مثل الجمل اللي يخزن، خليهم يقولون في إنجازات صايرة، في جديد صاير، أنا كيف أحطم أطلع أتكلم عليك، وقت أنتي وثقتي الحساب كترت العداوات، إحنا وثقنا بطلوع الروح، الحمد لله ربي سبحانه وتعالى وفقنا".

وأكَّدت أميرة على كلام زوجها، محاولة التلميح لإحدى المشهورات، قائلة "المشكلة إنه شو محتواها شو المحتوى اللي بتقدمه"؟، ليطالبها مشعل بعدم الاسترسال في الحديث، قائلًا: ""لا إحنا ما نتلكم على حد أنا ما أتكلم على حد بعينه أتكلم عن نفسي.. إحنا قاعدين نرتقي".

السلطات السعودية تلقي القبض على أميرة الناصر

والجدير بالإشارة إلى أن السلطات السعودية ألقت القبض على أميرة الناصر، بعد توجيه عدة اتهامات ضدها تشكك بهويتها ونسب أطفالها.

وظهر زوج أميرة الناصر، مشعل الخالدي، في مقطع فيديو يكشف أن زوجته حاليًا متواجدة في السجن، وأعرب عن غضبه واستيائه من كل شخص كان سببًا في دخولها السجن من بينهم: شمس الأسطورة، رهف القحطاني الملقبة بـ"وذ نكهة"، وأثير الحلوة.

وظهر الخالدي في الفيديو ممسكًا بطفله مشهور بينما يبكي بحرقة داعيًا على كل شخص كان سبب في مأساة عائلته وحرمان وأطفاله من والدتهم.

ويأتي ألقاء القبض على أميرة الناصر بعدما شككت رهف القحطاني بنسب طفلتها حديثة الولادة، وقيام شمس الأسطورة بفضح تفاصيل صادمة عن حياتها روتها السكرتيرة الشخصية شيماء، وخروج محاميها الخاص موضحًا أن 99% من ما تقوله أمير غير صحيح من بينها اسمها فاسمها الحقيفي هو خديجة الداعور.

