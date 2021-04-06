أميرة الناصر تعود لزوجها مشعل الخالدي بعد اتهامها له بتعنيفها.. "حملها بطفلها الثاني السبب"!

عادت الشخصية المثيرة للجدل أميرة الناصر لتصدر الحديث من جديد بعد أن أعلنت خبر عودتها إلى طليقها مشعل الخالدي.

وجاء القرار الذي أخذته أميرة بسبب حملها بطفلها الثاني من زوجها على الرغم من أنه لم يمضي 40 يوم على إنجاب طفلها الأول، وكان الصادم أن أميرة قررت العودة بالرغم من أنها كانت قد صرحت سابقاً أن زوجها قد مارس العنف عليها وشاركت مجموعة صُور قيل أنها لها وسط تكذيب الأغلب أن الصُور مسروقة من محرك البحث جوجل.

تعليقاً على خبر عودة أميرة لـ مشعل كانت الردود من رواد السوشال ميديا كالتالي:

"نزلت الحلقه الاخيره خلاص من البدايه المسلسل كان مكشوف" وتابع آخر "كانوا يخلون شوي دراما ل رمضان والله صرت ما الحق اشوف خبر و ليش و مين هدول وشو شغلهم و حكايتهم حتى تطلع مشاكل جديدة".

وجاء في تعليق آخر "كيف حامل لما طلقها كانت ف نفاس ولدها كان عمرو شهر كل ده دراما كان استغفرالله".

وكان الملفت تصدر هاشتاق "#مشعل_الخالدي_يعترف_بكل_شي" لتطبيق تويتر على الرغم من أنه لا يحمل أي معلومة جديدة أو تصريح، ورجح رواد السوشال ميديا ذلك إلى دفع مشعل للنقود بهاشتاق وهمي فقط لإثارة الجدل.

وكانت إثارة الجدل من الثنائي قد بدأت بعدة مواقف منها عندما شاركت أميرة الناصر مقطع فيديو أعلنت فيه عن خلعها الحجاب قائلة: "الحجاب كان ظالمني وهشوف حياتي".

ووقتها استغل طليقها الموقف ليشارك فيديو وهو يبكي ويعلق بـ "حسبي الله عليكي يا أمير، نزلتي راسي الأرض لتحصلي على المزيد من الشهرة والمزيد من المتابعين، لا أبحث عن شهرة ولا توثيق اذا كان هذا على حساب كرامتي"

إلا أن أميرة لم تلتزم الصمت وقتها ووصفته بالكاذب والسارق بنفس الوقت بعد أن كان قد أخذ سيارتها الخاصة إلى الرياض حيث مسقط رأسه.

يذكر أن أميرة كانت بعد طلاقها قد أقامت حفلًا كبيرًا مرتدية فستانًا أبيض، وقالت أميرة التي في مقطع الفيديو إنها ارتدت فستانها من تصميم عبد الله المعروف في حفر الباطن، والذي صممه لها لارتدائه في حفل ذكرى زواجها مع زوجها مشعل، ولكنها قررت ارتداءه في حفل طلاقها.

#حفل_طلاق_اميره_الناصر



هاشتاق مرفوع حول حفل طلاق أميرة الناصر، والتي ظهرت بإسمها هاشتاقات عديدة مؤخرًا، جميعها مرفوعة. pic.twitter.com/YJdtNdEByQ — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) January 26, 2020

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