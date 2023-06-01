فستان الأميرة بياتريس يثير الجدل في زفاف الأمير الحسين.. أبيض أم أزرق؟

تفاجأ عشاق العائلة المالكة البريطانية بحضور الأميرة بياتريس رفقة زوجها رجل الأعمال أدواردو مابيلى موزى إلى حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله على الأنسة رجوة آل سيف في قصر زهران.

الأميرة بياتريس في حفل زفاف ولي عهد الأردن

واختارت بياتريس التألق بفستان أزرق سماوي من توقيع Celia، تميَّز بحبيبات الترتر البراقة، فيما استبدلت الشريط الذي يلتف حول الخصر، ببيونة سوداء من قماش الساتان عقدتها من الخلف.

وأكملت بياتريس إطلالتها البراقة بتسريحة شعر نصف مرفوعة ربطتها من المنتصف ببيونة سواء، فيما اعتمدت مكياجًا ناعمًا من دراجات الوردي، وحملت كلاتش باللون الأزرق المُزيَّن بحبيبات الكريستال البرَّاقة.

فستان أبيض أم أزرق؟

وظن البعض للوهلة الأولى أن بياتريس ترتدي فستانًا أبيضً، وهو ما يعتبر من المحرمات؛ إذ لا يجوز للضيوف ارتداء اللون الأبيض إلَّا في حال كانت من شروط حفل الزفاف وسمح العروسين بذلك، فكتبت إحداهن: "انها فستان أبيض جميل.. رائع لكنه ليس لحفل زفاف؟"

وبعد الجدل الحاصل، أوضحت إحدى المتابعات أن فستان بياتريس يظهر باللون الأبيض نتيجة انعكاس "فلاش" كاميرات التصوير، وكتبت: "أعتقد أنه إما فضي أو أزرق باهت ، لكنه يظهر باللون الأبيض على الكاميرا.. فستان جميل ، وقد كانت بياتريس جميلة مؤخرًا ، لكنني لم أكن لأختاره للحفل".



