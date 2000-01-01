طبيب البوابة: أسرار حمية الأميرة بياتريس بعد الولادة أنعم الله على الأميرة بياتريس حفيدة، الملكة اليزابيث بمولودة العام الماضي ، لكنها تمكنت من التخلص من وزنها الزائد بعد الحمل بسرعة. وقد بدت بمظهر مذهل مؤخرًا عندما كانت تحتفل باليوبيل البلاتيني للملكة مع بقية أفراد أسرتها. تمكنت الأميرة بياتريس ، 33 عامًا ، من إنقاص الوزن بعد ولادة طفلتها سيينا لأنها اتبعت نظامًا غذائيًا متوازنًا ومارست الرياضة بانتظام.

طبيب البوابة: أسرار حمية الأميرة بياتريس بعد الولادة

ساعدت الرضاعة الطبيعية أكثر في رحلة إنقاص الوزن

تحرق الرضاعة الطبيعية ما يصل إلى 500 سعرة حرارية في اليوم. في المتوسط ​​، إذا كانت المرأة تتناول الكمية الموصى بها من السعرات الحرارية كل يوم وترضع حصريًا ، فيمكنها أن تفقد رطلًا واحدًا كل أسبوع أو أسبوعين. إذا كنت تتناولين الكثير من السعرات الحرارية ، فإن الرضاعة الطبيعية وحدها لن تؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة.

طبيب البوابة: أسرار حمية الأميرة بياتريس بعد الولادة

نظام غذائي غني بالألياف وعالي البروتين

كانت الأميرة بياتريس تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف يتكون من الأفوكادو والتوت والفاصوليا والبروكلي والمزيد مع الرضاعة الطبيعية المناسبة التي تؤدي إلى فقدان الوزن. النظام الغذائي الليفي يمتص الماء في الأمعاء مما يعطي إحساسًا بالامتلاء يساعد في إنقاص الوزن تلقائيًا مع انخفاض كمية السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص. تمنع الوجبات الليفية في الإفطار آلام الجوع في الجزء الأخير من اليوم. وفقًا للتقارير ، تناولت الأميرة بياتريس الكثير من البروتينات مثل اللحوم الخالية من الدهون والبيض ومنتجات الألبان التي من شأنها أن تعزز معدل التمثيل الغذائي لديها مما يؤدي إلى تقليل الشهية وبالتالي فقدان الوزن.

طبيب البوابة: أسرار حمية الأميرة بياتريس بعد الولادة

ممارسة الرياضة وشرب الماء لإنقاص الوزن بعد الحمل

استهلاك الماء بكميات كافية يزيل سموم الجسم ويعزز معدل الأيض. يمكن أن تنخفض دهون البطن بشكل ملحوظ إذا كنت تشرب كوبًا أو كوبين من الماء الفاتر أول شيء في الصباح.

طبيب البوابة: أسرار حمية الأميرة بياتريس بعد الولادة

المشاركة في الماراثون

إلى جانب الطعام المغذي ومياه الشرب ، لعبت التمارين الرياضية أيضًا دورًا رئيسيًا في خطة إنقاص الوزن الخاصة بالأميرة. كما تحب الأميرة بياتريس ممارسة الرياضة لبناء قدرتها على التحمل وجعل التمرين جزءًا حيويًا من حياتها. استأنفت تمارينها بعد ولادة طفلها. مارست تمارين المقاومة وبعض الكارديو التي ساعدتها في إنقاص الوزن. هذا ومن المعروف عن الأميرة أنها تحب رياضة الجري وقد شاركت في وندسور هاف ماراثون في عام 2010.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: اخسر 8 كيلوغرامات في شهر قبل الصيف

الشاي الأزرق..الفوائد والآثار الجانبية والمزيد