الأميرة بياتريس تكشف عن اسم ابنتها الفريد.. وتكرّم الملكة اليزابيث من خلاله!

رحّبت الأميرة "بياتريس" بطفلتها الأولى من زوجها رجل الأعمال الإيطالي إدوارد مابيلي موزي وذلك في 18 سبتمبر 2021 في لندن.

وشاركت الأميرة بياتريس يوم أمس صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" كشفت فيها عن اسم طفلتها الفريد والممزوج بين الثقافتين الايطالية والبريطانية.

ونشرت الأميرة صورة لأقدام طفلتها عبر لوحة وكتبت بجانبها: "يسعدنا أن نشارككم بأننا أطلقنا على ابنتنا اسم "سيينا إليزابيث مابيلي موزي" وكلنا بصحة جيدة وولفي هو أفضل اخ كبير لـ سيينا".

وعلّق زوجها ادوارد على نفس االصورة عند قيامه بنشرها عبر صفحته وقال: "أشعر بالكثير من الحب والامتنان لزوجتي الرائعة والطفلة "سيينا" و "ولفي" وهذه الأيام لا أريد نسيانها أبداً وقال لي أحدهم أنه مع كل طفل ينمو قلب جديد بالكامل".

ويشار إلى أن بياتريس هي بالفعل زوجة أب لـ "ولفي" ابن زوجها ادوارد والبالغ من العمر خمسة سنوات من زواج سابق.

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