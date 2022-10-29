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أنباء حول انفصال كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغز .. هل انتهت قصة الحب الكبيرة؟

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 29 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 12:24
كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغز
كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز

تصدّر لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن تداول المتابعون أنباء حول انفصاله عن عارضة الأزياء الشهيرة "جورجينا رودريغز"، والدة أبنائه بالرغم من علاقتهما الطويلة.

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شائعات انفصال كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغز

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر انفصال نجم كرة القدم البرتغالي  عن عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، وبالرغم من عدم تأكيد هذه الأنباء إلا انها انتشرت بشكل كبير.

وقالت هذه الأنباء التي جرى تداولها إن لاعب كرة القدم الشهير قد أنهى علاقته بجورجينا رودريغز والتي امتدّت لسنوات عديدة وكانت قد أنجبت من نجم كرة القدم العالمي طفلتين.

كما تناقلت بعض المواقع انباء عن قيام رونالدو بطرد جوروجينا من منزلهما بسبب الخلاف الكبير بينهما الذي كان سببًا للانفصال.

ولم يتم الكشف أو التأكيد عن أي تفاصيل أخرى أو معلومات حول موضوع الانفصال، فيما أشار عدد كبير من الجمهور أن الأنباء هي شائعات ولا أساس لها من الصحة خاصة مع الوقت العصيب الذي يمر به كريستيانو رونالدو مع نادي مانشيستر يونايتد.

كريستيانو رونالدو

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كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغز يمرّان بفترة سيئة

كانت عارضة الأزياء الشهيرة "جورجينا رودريغز" قد أعلنت خلال وقت سابق عن ولادتها لطفلين توأم من حبيبها لاعب كرة القدم.

ولكن وبعد فترة زمنية قليلة من ولادتها اعلن كريستيانو رونالدو بأن طفله التوأم قد توفي نتيجة لاصابته بمضاعفات ما بعد الولادة وهو ما وصفه الثنائي بالتجربة الصعبة جدًا.

فيما حرص الثنائي بعد فترة من تجاوزهما فترة الحزن على طفلهما، على نشر العديد من الصور للطفلة التوأم معبران عن سعادتهما لاستقبالها.

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