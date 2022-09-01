جورجينا رودريغز تخلّد ذكرى وفاة طفلها على جسدها.. شاهد ماذا فعلت!

أعلنت عارضة الأزياء الشهيرة "جورجينا رودريغز" عن وفاة طفلها التوأم بعد ولادته مباشرة حيث سببت هذه الوفاة الحزن الكبير لها ولحبيبها لاعب كرة القدم الشهير "كريستيانو رونالدو".

جورجينا رودريغز تخلّد ذكرى وفاة طفلها

وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لـ عارضة الأزياء الشهيرة "جورجينا" وهي تحصل على وشم جديد على يدها.

وكانت جورجينا قد وضعت وشماً لتخليد ذكرى طفلها التوأم والذي توفي بعد ولادته وهو توأم لطفلتها الصغيرة، وشاركت حبيبة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الخبر بصور مع متابعينها.

ونشرت جورجينا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة لها وهي تحمل ابنتها الصغيرة بينما لم تكشف عن وجه الطفلة أبداً حفاظًا على خصوصيتها.

وكشفت جورجينا من خلال الصورة عن الوشم الذي رسمته تخليداً لذكرى وفاة طفلها وهو عبارة عن حرفين cو G مع وجود رمز قلب بينهما.

جورجينا رودريغز حزينة على وفاة طفلها

تفاعل المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع عارضة الأزياء حيث قاموا بمواساتها لوفاة طفلها التوأم بعد ولادته.

وكانت جورينا قد أعنلت خلال الأشهر السابقة عن ولادتها لتوأم بنت وولد، ولكن وبعد ولادتها بشهر أعلن كريستيانو رونالدو عن وفاة طفله بعد معاناة مع مشاكل في القلب، وكشف عن حزنه الشديد لهذه الوفاة ولخسارته طفله.

في المقابل اعتبر عدد كبير من الجمهور ان لجوء جورجينا إلى الوشم هو دليل على عدم تجاوزها حزنها على طفلها بعد.