جورجينا رودريغز تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان فينيسيا.. والهواء يضعها بموقف محرج

حرصت عارضة الأزياء الشهيرة "جورجينا رودريغز" وحبيبة لاعب كرة القدم كريتسيانور رونالدو على التواجد في مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ 79 لعام 2022، والذي أقيم في مدينة فينيسيا.

إطلالة جورجينا رودريغز في مدينة فينيسيا

ظهرت عارضة الأزياء بإطلالة لفتت من خلالها الأنظار، حيث ارتدت فستان أنيق من الحرير باللون الأسودز

وكان الفستان الأسود والمصنوع من الحرير متوسط الطول ومزيّن بفتحة جانبية طويلة على طول فخذها، كما نسّقت معه صندل بكعب عالي واعتمدت على تسريحة مرتفعة لشعرها ووضعت مكياج برونزياً.

موقف محرج لـ جورجينا على السجادة الحمراء

تعرّضت عارضة الأزياء الشهيرة "جورجينا رودريغز" لموقف محرج خلال تواجدها على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي وأمام الكاميرات.

وبينما كانت جورجينا تستعرض فستانها الأسود الحريري هبت الرياح بشكل قوي فرفع طرف فستانها من الخلف وكاد أن يرتفع بالكال إلا أنها تداركت الموقف من خلال إمساك فستانها والحرص على أن لا يظهر شيء من جسدها ويتم التقاط صور فاضحة لها.

جورجينا رودريغز تخلّد ذكرى وفاة ابنها

وعلى صعيد آخر نشرت رودريغز في وقت سابق مجموعة من الصور لها خلال رسم وشم على يدها والتي كشفت على ان الوشم كان عبارة عن أحرف.

وكانت هذه الحروف هي حروف ابنها الصغير والذي توفي بعد ولادته بسبب سوء وضعه الصحي وهو توأم لطفلتها الصغيرة، التي استقبلتها منذ مدة.