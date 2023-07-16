أنباء عن انتحار نجمة اراب ايدول "ميرنا هشام"

تسببت المطربة الشابة نجمة برنامج المواهب آراب أيدول ميرنا هشام بحالة من الجدل وبلبلة كبيرة بعد اختفائها وانتشار انباء عن محاولتها الانتحار، وزادت من سرعة انتشار هذه الأخبار تصريحات والدتها الأخيرة.

أنباء عن محاولة نجمة أراب أيدول ميرنا هشام الانتحار:

أثارت الفنانة الشابة المصرية حالة من القلق بين جمهورها بعد منشور لها حول الانتحار، كما زادت من حالة القلق بين الجمهور منشور لآخر للفنانة الشابة جاء فيه: "مخيفة أوي سرعة الأيام، فجأة تلاقي نفسك كبرت، وانت لسه معملتش أي حاجه في حياتك، عمرك بيجري من غير ما تحس بيه، وبتكبر وانت لسه واقف مكانك".

وتسببت هشام بحالة كبيرة من الفوضى والقلق بسبب اختفائها المفاجئ، الذي أثار الشكوك حول إقدامها على الانتحار.

كما شاركت صديقة لها تعليق جاء فيه: "بجد زعلتيني عليكِ يا ميرنا، ليه تعملي كدا في نفسك، دا إنتِ ليكِ مستقبل جميل، الانتحار عمره ما كان حل".

وبعد الضجة البكيرة التي أثارتها الفنانة الشابة وتسببت بها، خرجت السيدة عزه موسى عن صمتها وزادت من حيرة الجمهور، وكتبت السيدة عزة في منشور لها: "حسبي والله ونعم الوكيل في اللي كان السبب" مما زاد من تاكيد انباء الانتحار.



وميرنا هشام هي فنانة مصرية شاركت في برنامج المواهب "اراب ايدول" عام 2013، وكانت هاشم قد أصدرت مؤخرًا اغنية مع الفنان هيثم شاكر بعنوان "شفت" وطرحت في شهر يناير من العام الماضي.

