أنباء عن انفصال ديفيد وبيكهام وفيكتوريا.. والوشم هو الدليل

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بخبر انفصال لاعب كرة القدم السابق "ديفيد بيكهام" وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة وعضوة فرقة "سبايس جيرلز" السابقة.

انفصال ديفيد بيكهام وفيكتوريا بيكهام

كشفت بعض المصادر أنباء غير مؤكّدة بان الثنائي الشهير "ديفيد وفيكتوريا" قد اثيرت حولهما شائعات الانفصال، وذلك من خلال وشم الذي اعتبره الكثير دليل على انفصالهما.

وفي التفاصيل فإن فيكتوريا بيكهام قامت بإزالة وشم كان موجود على ذراعها وهو يحمل حروف اسم زوجها ديفيد، ولم تُعرف الأسباب التي دعتها الى إزالته، فتكّهن العديد منهم بأنه ربما يعانيان من بعض المشاكل التي قد تؤدي إلى انفصالهما.

ولم تؤكّد أي مصادر مقربة منهما شائعات انفصالهما او تنفيها، ولم تكشف فيكتوريا بيكهام حتى عن السبب الذي دفعها لإزالة اسم حروف زوجها من ذراعها.

فيكتوريا وديفيد بيكهام يستمتعان بعشاء رومانسي

التقطت عدسات الكاميرا قبل عدة أيام عارضة الأزياء فيكتوريا بيكهام وهي رفقة زوجها لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام وهما يستمتعان بعشاء رومانسي.

وظهرت فيكتوريا بكامل أناقتها وهي ترتدي فستان طويل باللون الأسود تميّز بفتحة متوسطة جهة الصدر، كما اعتمدت تسرحة الشعر المموج، كما ارتدى ديفيد بدلة أنيقة باللون الأبيض.

ولم يظهر على الثنائي أي علامات تدّل على مشاكل بينهما أو أن هناك خلافات قد تؤدي للانفصال حيث بدا عليهما الراحة والاستمتاع بالعشاء الليلي.

وهو ما جعل الجمهور يؤكد أن ازالة الوشم ليس له أي علاقة بوجود مشاكل بينهما او انفصال.