القبض على رجل فتح النعش وديفيد بيكهام يبكي بعد انتظاره 13 ساعة.. أحداث وداع الملكة اليزابيث

سيطرت أجواء الحزن والاحترام على لحظات وداع الملكة الراحلة "اليزابيث" من قبل آلاف البريطانيين الذين تجمّعوا بالطوابير لإلقاء النظرات الأخيرة على الملكة اليزابيث الثانية التي فارقت الحياة الأسبوع الماضي عن 96 عامًا.

وشهدت هذه اللحظات الكثير من الأحداث ما بين الصادمة والعاطفية، كما حرصت عائلة الملكة اليزابيث على التواجد بالإضافة لعدد من المشاهير وعامة الشعب.

القبض على رجل حاول فتح النعش

كان من ضمن الأحداث التي وقعت خلال الوداع الأخير للملكة "اليزابيث" هو ان محاولة أحد المتواجدين الاقتراب وفتح النعش الخاص بالملكة اليزابيث في قاعة وستمنستر.

وأثار تصرّف هذا الرجل المجهول ضجّة كبيرة في القاعة وحالة اضطراب بين المتواجدين، حيث تم اعتقاله من قبل الشرطة وذلك بموجب القانون العام.

واصدرت االشرطة البريطانية بيان خاص قالت فيه: "سيتم قطع بث الفيديو المباشر للوداع لفترة زمنية خلال حدوث الحادثة وتم اخراج الرجل من القاعة وأعيد ضبط الأمور والطابور".

ديفيد بيكهام يودّع الملكة بالدموع

حرص لاعب كرة القدم البريطاني الشهير "ديفيد بيكهام" على حضور الوداع الأخير للمكلة اليزابيث، حيث اصطف في الطابور يوم الجمعة الماضية لإلقاء النظرة الأخيرة عليها.

ووقف لاعب كرة القدم المعتزل لمدة 13 ساعة في الطابور رفقة الآلاف من الأشخاص، وبدت عليه علامات الحزن الشديد والبكاء بحسب الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتسبب وجود بيكهام خلال الجنازة ضجّة كبيرة حيث تجمّع محبوه حوله والتقطوا العديد من الصور التذكارية لهم معه.

David Beckham wiped away a tear as he paid his respects to the Queen after queueing for 13 hours.



Beckham slowly bowed his head and stared at the floor as he viewed the Queen's coffin.



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وفاة الملكة اليزابيث الثانية

توفيت الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا يوم الخميس 8 سبتمبر عن عمر يناهز 96 عامًا، بعد وعكة صحية ألمت بها في الأيام الأخيرة، وكانت الملكة متواجدة في قلعة بالمورال باسكتلندا.