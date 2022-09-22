براد بيت يفاجئ جمهوره بعد أن كشف عن موهبته الجديدة

فاجأ النجم الهوليوودي العالمي "براد بيت" جمهوره من جميع انحاء العالم بعد ان كشف عن موهبته الجديدة إلى جانب التمثيل والتي كانت غير متوقّعة أبداً.

موهبة براد بيت الجديدة تصدم الجمهور

كشف النجم الشهير عن منحوتات قام بصنعها بنفه في معرض فني أقيم في فنلندا، حيث لم يكن أُعلن عن مشاركته في المعرض قبل ذلك الوقت، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة وصادمة للجمهور.

وكانت هذه المرة الاولى االتي يقدّم فيها براد بيت أعماله الفنية في معرض سارة هيلدين للفنون في مدينة تامبيري في فنلندا، حيث عُرضت كجزء من معرض الفنان توماس هوزيغو.

أعمال براد بيت الفنية المنحوتة

تضمن المعرض الفني العديد من الأعمال الفنية المنحوتة للنجم العالمي الشهير وكان من ضمنها لوحة من الجبس فيها أسلحة نارية، ومنحوتان بالسيليكون على شكل منزل، كما شملت مجموعة الفنان العالمي حاملات شموع والتي صنعها خلال فترة الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في السنوات الأخيرة.

بدايات براد بيت في النحت

ووصف النحم العالمي شعوره في لحظة عرض منحوتاته بانها لحظة تاريخية، حيث أنه قال: "بالنسبة لي، هذا عالم جديد".

وكشفت تقارير بأن النجم الوسيم بدأ صناعة الأعمال المنحوتة بعد طلاقة من زوجته النجمة العالمية أنجلينا جولي، حيث كان يقضي أكثر من ما يقارب الـ 15 ساعة من يومه وهو يمارس هذه الهواية.