ما حقيقة علاقة براد بيت وإميلي راتاجكوفسكي .. وهل هو سبب طلاقها؟

أثيرت الشائعات خلال وقت سابق بان النجم العالمي "براد بيت" وعارضة الازياء الشهيرة إميلي راتاجكوفسكي يتواعدان سراً، ولم يؤكدا هذه الشائعات أو ينفيانها في أي وقت.

حقيقة علاقة براد بيت وإميلي راتاجكوفسكي

أكّد مصدر مقرب من الثنائي بأن النجم العالمي وعارضة الازياء الشهيرة إميلي راتاجكوفسكي يتقابلان بين حين وآخر حيث أنه يجمعهما علاقة صداقة فقط ولكنّهما لا يتواعدان أبداً.

وتابع المصدر بتصريحاته بأن النجم الشهير خرج عدة مرات مع إميلي ولكنّهما لم يكونا يتواعدان رسمياً، وبالرغم من نفي المصدر لأي علاقة بين بيت وإميلي إلاّ أن هناك العديد من المتابعين الذين علّقوا على العلاقة التي تجمع اميلي ببراد "ترقّبوا".

انفصال اميلي راتاجكوفسكي عن زوجها

ويبدو واضحاً بأن هذه الشائعات قد زادت عندما اعلنت عارضة الازياء الشهيرة إميلي عن طلاقها من زوجها سيباستيان بيرماكلارد، حيث تكهّن المتابعون وقتها بان سبب طلاقها هو انها كانت تواعد بيت سراّ.

ولكنّ ما زالت المصادر المقربة تنفي هذه المزاعم بالرغم من ان الجمهور، يصر على هذه العلاقة، وأكّد المصدر بأن براد بيت قد شوهد مع العديد من الأشخاص بعد طلاقه من أنجلينا جولي إلا أنه لا يواعد أحداً.

انفصال براد بيت وأنجلينا جولي

انفصل النجم العالمي عن النجمة "أنجلينا جولي" قبل عدة سنوات ولكنّ ومنذ تلك الفترة يخرج براد بيت مع العديد من الاشخاص ولكنّه لم يواعد احد رسمياً.

ويبدو واضحاً بان النجم العالمي معتمد على علاقة الصداقة وسط مشاكله المستمرة مع طليقته أنجلينا جولي حول حضانة أطفاله غير البالغين.