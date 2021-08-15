أنجيلا بشارة تكشف معاناتها مع طليقها وائل كفوري…"مشوار الذل"!

عادت قصة أنجيلا بشارة بطليقها الفنان اللبناني وائل كفوري إلى الواجهة مُجدداً وهذه المرة تحت عنوان "مشوار الذل".

أنجيلا أرفقة صُورة للمبنى الذي تستلم منه نفقة ابنتيها وشرحت بتعليق جاء فيه "بتنزل الأم على المحكمة طبعاً قبل الـ 12 وبتصف سيارتها بالموقف اذا كانت محظوظة ولاقت مكان وبتاخذ وصل للنفقة خلال ربع ساعة اذا ما كان في عجقة وخلال ساعة اذا في عجقة...ومن بعدها بترجع للسيارة وبتروح ع مبنى المالية وما في موقف سيارة اصلاً فبتصف مكان بعيد شوي وبتمشي وبتطلع ع الطابق الرابع وبتقدم الوصل وبتستنى نص ساعة اذا ما في عجقة ومن بعدها بتاخذ الاشعار وبتروح تستلم المصاري من الشباك بعد ما تستنى كمان ربع ساعة".

يذكر أن قصة طلاق كفوري وبشارة كانت حديث الصفحات الفنية والجمهور الذي صُدم بتعليقات زوجته حول أنه كان يضربها واستدعى الأمر دخولها للمستشفى، وأنه منع النفقة والتي تصل لـ 3 آلاف دولار في الشهر عن ابنتيه أو بالأحرى يقوم بتأخيرها إلى أول عشر أيام من الشهر الجديد.

بدوره وائل رد وقتها أنه لا يكترث بالكلام الذي يُقال ولا أحد يستطيع الاقتراب من ابنتيه ولاقى دعم جماهيري من أهل ضيعته الذين علقوا منشورات تعبر عن ثقتهم بابن ضيعتهم. يذكر أن الثنائي كانا قد تزوج لمدة 9 سنوات وكان وائل قد أخفى الخبر وهوية الزوجة طوال تلك الفترة حتى حدث الطلاق وقررت أنجيلا الظهور للميديا.

أنجيلا بشارة عاشرت وائل كفوري قبل الزواج!

وأكدت بشارة سابقاً أنها مع المعاشرة قبل الزواج بشرط أن تكون بين مرحلتي الخطوبة والزواج، كما أنها أطلقت تصريحًا مفاده أنها مع الإنجاب من دون زواج. وبالرجوع للمساكنة فقد أكدت أنها عاشت هذه الفترة لمدة سنة كاملة مع وائل كفوري.

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