حسين فهمي ومصطفى فهمي يشعلان السوشال ميديا برقصهما.. والجمهور "مزز"!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو جديد للممثل المصري حسين فهمي وشقيقه الممثل مصطفى فهمي من حفل كان أقيم للأخير بمناسبة يوم ميلاده.

الشقيقان واللذان يعتبران من أوسم نجوم مصر واكثرهم جاذبية ظهر في الفيديو وهما يرقصان على جانب بعضهما برفقة الأهل والأصدقاء، واثار الفيديو انتشار واسع وتعليقات متعددة حول الوسامة التي يتمتع بها الشقيقان والتي كان منها "حلوين ولا كأنهم بالسبعين من عمرهم"..في حين وصفتهم إحدى المتابعات بـ "المزز".

بالحديث عن مصطفى وحسين فقد أشيع عن وجود خلافات بينهما وخاصةً بعد تغيب الأخير عن حفل زفاف ابنة أخيه منذ حوالي العامين، إلا أنهما عادا وظهرا مُجدداً في العديد من المناسبات وبذلك يكون الشقيقان قد أكد أن هذه الأخبار مجرد شائعات لا صحة لها.

بالحديث عن حسين فهمي فقد نشرت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك صور وصفت بالجريئة والرومانسية مع الفنان المصري أثارت جدلًا واسعًا حول علاقتهما. ونشرت باميلا الكيك مجموعة من الصور تظهر فيه باميلا الكيك وهي تتلقى قبلة على خدها من الفنان حسين فهمي، لتنهال التعليقات عليهما حول علاقتهما وسبب اجتماعهما، إلا أن عدد كبير من الجمهور كشفوا أنهما يستعدان للمشاركة في فيلم الفارس والذي يشارك فيه أحمد زاهر.

وفيلم الفارس من بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، ملك أحمد زاهر، صلاح عبدالله، أحمد صفوت، باميلا الكيك، دارين حداد، عابد عناني، ومحمد أبو النجا وغيرهم، من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

للمزيد من قسم الترفيه:

نيللي كريم تطبع القبلة الأولى على شفاه هشام عاشور!

طليقة شهاب جوهر توجه لطشة لـ إلهام الفضالة.. هل طُردت من المنزل؟

حبيب غلوم وحقيقة وفاته بفيروس كورونا..والجمهور بصدمة!