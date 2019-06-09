أنغام تتحدث عن حياتها مع زوجها بطريقة مؤثرة وتحسم الجدل حول علاقتها بأصالة (فيديو)

حلت الفنانة المصرية أنغام ضيفة على برنامج "توأم روحي" مع الإعلامي نيشان، والذي كان من المفترض أن يتم عرض حلقاته خلال شهر رمضان، إلّا أن بعض الأسباب الإنتاجية أدت إلى التأجيل كما تناقلت عدة مصادر صحفية في وقت سابق.

واستطاعت أنغام أن تجذب الأنظار لها بقوة، حيث أنها أدلت بتصريحات حول علاقتها وحياتها مع زوجها الجديد الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم وقالت: " لم أكن أحلم أو أخطط أن يحصل معي ذلك وأنا في هذه السن ولدت من جديد"

وعندما سألها نيشان "ماذا تقول لله عن أحمد "زوجها"، أجابت بطريقة مؤثرة جدًا أشارت فيها إلى حبها الكبير له، وقالت: " طلبت من الله وسأبقى أطلب أن أموت في حضنه وأن يدفنني هو وأن أكون زوجته في الجنة".

وعن علاقة الصداقة التي انتهت بينها وبين أصالة بسبب زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، حسمت أنغام الأمر وعلقت قائلة: " لم نكن أصدقاء، كنا زميلات وكانت تخبرني بأشياء خاصة بها، لكن أنا لم أكن أخبرها بخصوصياتي لأن لدي الأقرب منها لأشاركه خصوصياتي".

وتابعت: "أصالة لديها صيغة مبالغة وكانت تعطي انطباعاً بأننا أخوات، وهذا ليس حقيقياً. نحن زميلات نحترم بعضنا ودخلنا بيوت بعض وأكلنا خبزا وملحا معا، ولكن توجد ادعاءات غير حقيقية. أصالة لا تحبني بالشكل الذي كانت تدّعيه".

وختمت كلامها عن أصالة قائلة: "زواجي لم يكن السبب في خسارة صداقات، لكن حبل الود مع أصالة انقطع نهائيا بلا رجعة، ولا يمكن أن نعود كما في السابق".

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