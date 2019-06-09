خالد القيش "عميد" الموسم الرمضاني الماضي.. وشاهين يحلق في عالم النجومية!

استطاع الفنان السوري الشاب خالد القيش لفت الأنظار إليه بهذا الموسم والانتقال إلى صفوف نجوم الصف الأول بعد تقديمه دور مميز جدًا من خلال شخصية العميد عصام شاهين في مسلسل "دقيقة صمت".

وقدم القيش الشخصية باحترافية شديدة وبكل ما تطلبته الشخصية من تناقضات جعلت منه حديث مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفًا عن موهبة مميزة تتطلب منه التأني في اختيار أدواره المقبلة، حيث أثبت القيش أنه قادر على أن يكون نجم أي مسلسل، وهو ما حصل بالفعل في مسلسل "دقيقة صمت".

بالرغم من ان خالد القيش قدم عدد من الأعمال المميزة مثل "التغريبة الفلسطينية"، "ارواح عارية"، "بنات العيلة"، "عن الخوف والعزلة"، إلا ان مسلسل "دقيقة صمت" يُعتبر نقطة تحول في تاريخه الفني تتطلب منه التأني والحذر في اخيتار أدواره المقبلة.

وأثار القيش إعجاب الجمهور العربي والنقاد والذين تغزلوا بدوره وشخصيته في العمل بشكل يومي، كما منحه الجمهور لقب القاشوش.

مسلسل دقيقة صمت من بطولة عدد من النجوم أبرزهم عابد فهد، فادي صبيح، هيا مرعشلي، رنا شميس، فادي أبي سمرا، فايز قزق وآخرون، وهو من كتابة سامر رضوان وإخراج التونسي شوقي الماجري ويتناول المسلسل قضايا فساد السلطة والشرطة في سوريا.

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