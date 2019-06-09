ملايين المشاهدات لأغنية محمد عساف "بصراحة" باللهجة العراقية (فيديو)

طرح الفنان محمد عسّاف أغنيته الجديدة "بصراحة"، تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر السعيد، ولاقت تفاعلًا لافتًا من محبيه ومعجبيه في الوطن العربي، حيث أنها بعد طرحها بـأربعة أيام على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وصلت عدد مشاهدات الأغنية لأكثر من 3 ملايين.

وبعد نجاح نجم "عرب آيدول" بغنائه للون العراقي في أغنيته "مكانك خالي"، حقق مجددًا نجاحًا آخر في أغنيته الجديدة "بصراحة" التي غناها أيضًا باللهجة العراقية، وطالب العديد من محبي عسّاف أن يطل عليهم دائمًا بأغاني جديدة بنفس اللهجة، نظرًا إلى أنه يتقنها ببراعة، ومناسبة لصوته تمامًا.

أغنية "بصراحة" من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود، ومن إنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز، وتتربع الأغنية حاليًا على عرش "الترند" في موقع يوتيوب في عدة دول عربية.

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