أنغام ترد على جدل رقصتها و السيجارة

البوابة-ردت المطربة المصرية أنغام على الجدل الذي دار حول ظهورها الأخير في كليب أحدث أغنياتها (سيبك إنت)، بالسيجارة وهي ترقص على إيقاع أغنيتها، قائلة: (حالة إنسانية واقعية جداً منتشرة بين العديد من الناس).

وأوضحت أنغام أن فكرة الفيديو كليب، الذي طُرح قبل ثلاثة أيام، تعكس واقعاً إنسانياً، شاهدته بالفعل في الكثير من الأشخاص، مشرة إلى أن كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر أمير طعيمة ولحنها وليد سعد، كانت بحاجة لتمثيل واقعي، لتصل إلى قلب الجمهور بشكل صحيح.

وذكرت أنغام أنه لا توجد أية أغنية قدمتها تمثل مرحلة بعينها في حياتها، وجميع أغانيها لا علاقة لها بحياتها الشخصية، فهي تعتبر نفسها ممثلة تجسد دور البطولة في كل أغنية تقدمها، وتتمنى أن تكون نجحت في أن تكون صوتاً للمرأة القوية الشخصية، والمرأة القادرة على التغلب على أزماتها والانتصار عليها.



