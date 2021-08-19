أنغام تطرح كليب أحدث أغنياتها (و نفضل نرقص)

طرحت النجمة أنغام، فيديو كليب أغنيتها الجديدة (ونفضل نرقص)، مساء أمس الأربعاء، عبر قناتها على (يوتيوب)، وهى كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام، إخراج عادل جمال، وتقول مطلعها: (بتمنى مايتغيرش.. وفي غيري أنا مايفكرش، يبعد لا مايهزرش.. أنا على بعده أبدا ماقدرش).

من ناحية أخرى، تحيى النجمة أنغام حفلاً غنائيًا بالمسرح المكشوف بمركز المنارة فى التجمع الخامس، يوم الجمعة 27 أغسطس/آب الجارى، وذلك بعد تأجيله إذ كان مقررًا إقامته 30 يوليو/تموز الماضي، وذلك ضمن حفلات صيف 2021 التي يحييها عدد من نجوم الفن.

وكانت آخر أعمال أنغام دويتو غنائي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري بعنوان (برضه بتوحشني) من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، وكسرت حاجز الـ 3 ملايين ونصف مشاهدة.