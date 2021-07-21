للمرة الأولى: وائل كفوري يغني باللهجة المصرية برفقة أنغام

طرح المستشار تركي آل الشيخ، عبر قناته الرسمية بموقع (يوتيوب)، أغنية جديدة بعنوان (برضو بتوحشني) وتجمع بين النجمة أنغام، والنجم اللبناني وائل كفوري.

وتعتبر الأغنية هي المرة الأولى التي يغني فيها المطرب اللبناني باللهجة المصرية، حسب موقع مصراوي.

والأغنية من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

من ناحية أخرى، تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت المقبل الموافق ٢٤ يوليو/تموز.

بدوره طرح المطرب وائل كفوري أغنية جديدة بعنوان (البنت القوية) من كلمات سليم عساف، وألحان توزيع عمر صباغ، و قد حققت نجاحا مدويا .حيث احتلت الأغنية المرتبة الثالثة في أكثر الأغاني مشاهدة عالميا على موقع (يوتيوب) .