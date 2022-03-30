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أنغام تهنئ المنتخب السعودي.. ورابح صقر يكشف عن مفاجأة حماسية

منشور 30 آذار / مارس 2022 - 10:23
رابح صقر
رابح صقر

أعربت الفنانة المصرية أنغام عن سعادتها لتأهل المنتخب السعودي لمونديال كرة القدم في قطر 2022، بعد تغلبه على نظيره الاسترالي في المباراة الأخيرة من تصفيات آسيا.

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وشاركت أنغام عبر حسابها على "تويتر" تغريدة، كتبت فيها مهنئة: "مبروك المنتخب السعودي مبروك لأهلنا في المملكة العربية السعودية".

إلى جانب آخر، هنأت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات المنتخب السعودي، وكتبت عبر حسابها الرسمي: "ألف مبروك تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022".

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وبهذه المناسبة الرائعة، طرح الفنان السعودي رابح صقر أغنيتين جديدتين بمناسبة تأهل الأخضر لكأس العالم 2022، وقدَّم حفلًا غنائيًا على ملعب الجوهر إلى جانب الفنان ماجد المهندس وعايض وداليا مبارك.

إحدى أغاني رابح تحمل اسم "اكفخ جناحك" طرحها الفنان عبر حسابه الخاص على موقع "يوتيوب"، وجاء في مطلعها: "اكفخ جناحك فوق يا طير الهــدد شرّف على المرقاب يالحر القطام.. اكفــخ بـنا هام السحــايــب يا ولد علمهم الصقر السعودي لين حام".

الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم ستعقد في قطر في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، عد أن تحديد منتخبات قارة آسيا التي تأهلت وهي: السعودية، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإيران، في حين تلعب والإمارات والعراق على نصف مقعد، قبل أن يخوض مباراة مع رابع قارة أمريكا الشمالية.

كلمات دالة:أنغامرابح صقرنجومفنشهرة

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