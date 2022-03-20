نيللي كريم تكشف كلمات أغنية مسلسلها "فاتن أمل حربي".. وأنغام الصوت المناسب لأدائها!

كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم عن اسم المغنية التي ستؤدي تتر مسلسلها القادم "فاتن أمل حربي".

أعلنت نيللي كريم أن المطربة المصرية أنغام ستؤدي أغنية تتر العمل القادم الذي سيعرض في الموسم الرمضاني، وشاركت عبر حسابها على "فيسبوك" صورة مجمعة لأنغام ولشخصيتها في العمل، وعلَّقت: "تتر مسلسل فاتن امل حربي سيكون بصوت الرائعه انغام😍، قريبا في رمضان".

كلمات تتر مسلسل "فاتن أمل حربي"



ولم تكتفِ نيللي بالكشف عن اسم المطربة، بل نشرت بعض كلمات الأغنية التي أشرف على كتابتها الدكتور مدحت عدل، وهي كالتالي: "انا مش ضعيفه و ليا في الحياه مطرح، مش قادره اكون كومبارس علي المسرح، مهما البخت باخ او مال يكون زعلي ولا الزلزال علي الكدبه و علي التزييف انا مش ضعيفه".

أحداث مسلسل "فاتن أمل حربي" لنيللي كريم



يدور المسلسل الرمضاني "فاتن أمل حربي" في إطار تراجيدي لمناقشة القضايا الاجتماعية الجادة، فقد كشف الفيديو الدعائي للعمل ملامح عن القصة والأحداث المرتقبة، حيث يبدًا بمشهد مواجهة نيللي كريم عقوبة الحبس في قسم الشرطة قبل الكشف عن خلافات تجمعها بزوجها، الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة"، والتي تنتل إلى ساحة القضاء.

ونلاحظ أن نيللي تعاني من العنف الزوجي، وضغوطات من توليها رعاية أبنائهم.



