مدير شركة روتانا يهاجم رابح صقر.. "الأدوية سببتلك ضبابية بالرؤية"

في وقت سابق، أثار الفنان السعودي رابح صقر موجة من الجدل وحالة من الفوضى بعدما تساءل عما إذا كانت شركة روتانا بإدارة سعودية أم لبنانية، بعدما شاركت الصفحة الرسمية للشركة منشور ترويجي لأغنيته "توع من البشر" لم يحرر بطريقة احترافية.

أشعل رابح صقر الفتيل بين السعوديين واللبنانين بتغريدة عدها البعض إساءة للشعب اللبناني وقدراته التحريرية، جاء فيها: "سؤال شركة روتانا سعودية ولا لبنانية؟ علشان نتفاهم مع نوع من البشر"، كما انتقد صقر التوطين في الشركة السعودية الرائدة حيث أردف في تغريدة لاحقة: "ماهي من المهمات الصعبة اللي تستعين فيها من خارج البلد".

سؤال شركة روتانا سعوديه؟؟؟

ولا ……لبنانيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

علشان نتفاهم مع نوع من البشر🙏🌹🙏🌹🙏 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) February 21, 2022

وبعد موجة الجدل والغضب التي أحدثها صقر بتغريدته، جاء ذياب متعب، مدير إدارة الفنون الشعبية بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات للرد عليه بطريقة ساخرة: "الظاهر من كثرة الأدوية صار فيه ضبابية بالرؤية عندك ولا صرت تفرق بين روتانا السعودية اللي لملمت شتاتك في التسعينات وبين الشركات الأخرى".

سالم الهندي يرد على رابح صقر



وكان سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة روتانا، قد رد سابقًا على تصريحات رابح صقر المهينة لشركة روتانا، وغرَّد قائلًا: "روتانا شركة سعودية عربية يرأس مجلس ادارتها الامير الوليد بن طلال ومقرها العاصمة الرياض ولها عدة فروع بالوطن العربي وتضم نخبة من فناني الوطن العربي وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده وتعرف تتفاهم مع كل انواع البشر الله يحفظك".

روتانا شركة سعودية عربية يرأس مجلس ادارتها الامير الوليد بن طلال ومقرها العاصمة الرياض ولها عدة فروع بالوطن العربي وتضم نخبة من فناني الوطن العربي وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده وتعرف تتفاهم مع كل انواع البشر الله يحفظك🌹 — سالم الهندي (@salhendi) February 21, 2022



رابح صقر يعلن اعتزاله عن السوشيال ميديا



وكان قد أعلن صقر سابقًا ابتعاده عن شبكات التواصل الاجتماعي، بعد حملة انتقادات التي تعرَّض لها بسبب طريقة ردّه على مصور سعودي هاوٍ يُدعى عبدالرحمن بن فهد، صمم إعلان ألبوم لم يعجبه.