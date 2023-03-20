أوبرا وينفري تركب الجمال في البتراء.. وتزور مغطس السيد المسيح

أجرت مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري وصديقتها المقربة الإعلامية جايل كينج زيارة خاطفة إلى مدينة البتراء.

أوبرا وينفري في البتراء

وأعربت أوبرا وينفري عن سعادتها بهذه الزيارة بعدما شهدت روعة وعظمة المدينة الوردية، التي تعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع، وشاركت العديد من الصور هبر حسابها في "إنستغرام" توثِّق رحلتها الخاطفة التي استمرت لثلاثة ساعات، رأت فيها الخزنة وركبت الجمال، فضلًا عن استمتعاها بجلسة شعبية فوق الرمال.

كما زارت وينفري، إلى جانب مدينة البترا، موقع معمودية السيد المسيح، الذي يعرف باسم "بيثاني ما وراء نهر الأردن"، الذي يقع على بعد 9 كيلومترات شمال البحر الميت.

وأرفقت وينفري الصور بتعليق معربة من خلالها عن سعادتها، وكتبت: "زرت الأردن هذا الأسبوع وكان هناك الكثير لرؤيته وتجربته.. زرنا الموقع الذي عمد فيه يوحنا المعمدان اليسوع، ورأينا والبتراء وكل ما فيها من سحر وجمال والمكان الذي تأتي فيه الصخرة الكبيرة تتدحرج من إنديانا جونز".

كما طلب وينفري من متابعيها التصويت للمدينة الوردية لتكون واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة، ولفتت إلى أنها تحتاج لثلاثة أيام لرؤية كل شيء، ودعت الجميع لوضع المكان ضمن قائمة رحلاتهم. إلى أن المكان يحتاج لثلاثة أيام لرؤية كل شيء، رغم إمضائها في المنطقة 3 ساعات فقط، وطلبت من متابعيها وضع المكان في قائمة رحلاتهم.

على صعيد آخر، شاركت جايل كينج صور وثقًتها للزيارة التي أجرتها للعاصمة الأرجنية عمان، ظهرت فيها جالسة على كرسي أمام أحد الأكشاش، في حين انهمكت بقراءة كتاب للصحفية الأمريكية ميشيل ميلر.

هل حضرت أوبرا وينفري حفل زفاف الأميرة إيمان؟

وتكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن وينفري كانت إحدى المتواجدين في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله، الذي أقيم يوم الأحد الموافق 12 مارس الجاري، لاسيما أن زيارتها للأردن تزامن مع حفل الزفاف الملكي.

ويُشار إلى أن علاقة صداقة تجمع وينفري والملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، فقبل 17 عامًا استضافتها في برنامجها الحواري الشهير، حيث تحدثت الملكة عن عائلتها وقضايا المرأة في الوطن العربي والعالم.

