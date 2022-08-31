أوزهان كوتش يثير الجدل بغرابة حذائه خلال حفل زفافه!

لفتت النجمة التركية الشهيرة "ديميت اوزدمير" الأنظار اليها خلال حفل زفافها الذي أقامته قبل عدة أيام وذلك بارتدائها فستان أبيض بتصميم غريب يشبه الشبكة.

ولم تكن ديميت اوزدمير هي الوحيدة التي لفتت الأنظار اليها بفستان زفافها خلال حفل الزفاف، فقد استطاع أوزهان كوتش ايضاً تسليط الأضواء عليه من خلال حذائه الغريب.

حذاء أوزهان كوتش الغريب خلال حفل الزفاف

حظي النجم التركي الشهير "اوزهان كوتش" بـ اهتمام وسائل الاعلام وذلك بعد أن تم تسليط الأضواء على حذائه الذي ارتداه خلال حفل زفافه.

وكان أوزهان كوتش قد ارتدى حذاء أسود وصف بالغريب بعض الشيء من ناحية الشكل وجاء بكعب عالي مما جعل تصميمه غريب كحذاء رجل.

واختار المغني التركي الشهير "أوزهان كوتش" حذائه الغريب والمميز من العالمة التجارية "برادا" حيث وصل سعره الى ما يقارب 934 دولار.

أسباب انتعال أوزهان كوتش لهذا الحذاء الغريب

وقد اشار الكثير من المتابيعن الى أن أوزهان ارتدى حذاء بكعب عالي وذلك لأنه أراد أن يقارب طوله من طول العروس ديميت والتي تعدّ أطول منه.

فقال أحد المتابعين: "لقد ارتدى كوتش حذاء بكعب 10 سم لموازنة الطول مع ديميت أوزدمير، حتى أن المصوّر كان يلتقط الصور لهما ووضع أوزهان في البداية ليبدو أطول".

فيما أكّد القسم الآخر من المتابعين بأن الحذاء لم يتوافق أبداً مع بدلة العريس وأن أوزهان لم ينسّق بشكل جيد لهذه المناسبة الكبيرة.

أوزهان كوتش الى جانب ديميت أوزدمير

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يرتدي فيها المغني التركي هذه الأحذية الغريبة الى جانب ديميت أوزدمير فقد ظهر في احدى المرات وهو يرتدي حذاء رياضي أبيض وبكعب عالي بينما كان يقف الى جانب ديميت.