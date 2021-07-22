أولها (العارف): ستة افلام تتربع على شباك تذاكر عيد الاضحى

وصلت حصيلة إيرادات السينما المصرية في اليوم الأول من عيد الأضحى إلى ما يقرب 6 ملايين جنيها مصريا مقسمة على 6 أفلام. و جاءت قائمة الإيرادات وفقا لموقع (في الفن) كالآتي:

و جاء في المرتبة الأولى فيلم (العارف)، ووصلت إيراداته إلى 3 ملايين و214 ألف و426 جنيها مصريًا، وهي الأعلى بدور العرض السينمائي.

فيلم (العارف) من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، محمود حميدة، مصطفى خاطر، الطفلة كنزي رماح، حازم إيهاب، أحمد خالد صالح، محمد ممدوح، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

وفي المرتبة الثانية، جاء فيلم (البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين) محققا إيرادات وصلت إى مليون و470 ألف و348 جنيهًا.

والفيلم بطولة الفنان كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبد الله، وائل عبد الله.

وفي المرتبة الثالثة، جاء فيلم (مش أنا) بإيرادات وصلت إلى مليون و229 ألفًا و88 جنيهًا.

فيلم (مش أنا) من بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة (سينرجي) وحسام حسني وأحمد دسوقي.

وفي المرتبة الرابعة، جاء فيلم (أحمد نوتردام) محققا 21 ألفًا، و931 جنيهًا مصريًا، وشارك في بطولته كلًا من رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.

أما فيلم (ديدو) فاحتل المرتبة الخامسة بإيرادات وصلت إلى 5 آلاف و840 جنيهًا مصريًا، وهو تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

وجاء فيلم (ماما حامل) في المرتبة السادسة بإيرادات وصلت إلى 3562 جنيها، وشارك في بطولته كلا من ليلى علوي و بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع دولار فيلم وأفلام أورينت.