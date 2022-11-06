أول تعليق لوالد حسام حبيب بعد خروج شيرين من المشفى

أحدث والد الفنان المصري حسام حبيب حالة من الجدل بتعليقاته وتصريحاته الغامضة، التي تزامنت مع خروج الفنانة شيرين عبدالوهاب من مستشفى الأمراض النفسية بعد تحسن حالتها الصحية؛ نظرَا لمكوثها هناك ما يقارب الشهر.

أول تعليق لوالد حسام حبيب بعد خروج شيرين عبدالوهاب من المشفى

وتوجَّه حسين حبيب عبر حسابها على موقع "فيسبوك" لمشاركة عدة منشورات يتطرق فيها للحديث عن حنين المرء للماضي، واستعداده للرجوع إلى حبيبه السابق، وكأنه يشير بذلك إلى شيرين ورغبتها في الرجوع إلى حسام حبيب، لاسيما بعد انتشار صورة تجمعها في السيارة، زعم إنها التقطت بعد خروج شيرين من المسشفى.

وكتب في إحدى منشوراته: "وتظن أنها النهاية، ثم يصلح الله كل شئ".





وأضاف في منشور آخر- زعم أنه قام بنشره- اقتباس للكاتبة آية شعيب، جاء فيه: "شايفاك ياللي عايز ترجع للإكس..أفتكر إني قولتلك بلاش، الحنين للماضي منطقي بس مش مبرر للرجوع لنفس الأزمة".

والد حسام حبيب يرد



وبعد ساعات، ردَّ حسين على ما جرى تداوله، مؤكدًا أن هذه المنشورات مفبركة ولا صحة لها، وكتب: "الناس اللي بتكتب علي لساني تصريحات تتقي الله واللغه اللي بيكتبوا بيها لغه رخيصه واحنا لا نعرف اكس ولا مكس وانا مالبش اي تصريحات مع احد وكله فبركه وكذب عشان الترند".