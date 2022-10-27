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حسام حبيب يهدد إعلامي كويتي.. والأخير ينشر محتوى رسالته

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 27 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 09:46
حسام حبيب
حسام حبيب

ما تزال الأحداث متوالية في قضية الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، فلم يقتصر الموضوع عليها وعلى حسام حبيب وشقيقها، بل تعدى الموضوع الأطراف المحيطة بهم وإعلاميين وفنانين ومشاهير سوشال ميديا.

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إعلامي كويتي يفضح حسام حبيب

وأخيرًا، كشف الإعلامي طلال الفصام أنه تلقى تهديدًا من الفنان حسام حبيب يتوعده بتدمير حياته، بعدما تحدث في إحدى اللقاءات التلفزيونية عن اختفاء شيرين عبدالوهاب قبل أن تنتشر الأخبار، حيث ألمح في ذلك الوقت أنه يمتلك الكثير من الأمور التي تفضح طريقة تعامل حسام مع طليقته شيرين.

حسام حبيب يهدد إعلامي كويتي

وطلب طلال الفصام من حسام عدم دفعه لكشف تفاصيل صادمة، وبشكل فوري أرسل حسام لالفصام رسالة تهديد من حسابه في "إنستغرام" متوعدًا بالانتقام منه، وكتب فيه: "أجوك أرسل لي رقمك أريد التحدث إليك حول إهانتك لي، ولقد سمعت أنني في حال قلت شيئًا ستخرج ما عندك، أريد أخبارك أنني سأقاضيك وأعدك أنك ستدفع ثمن ذلك، لأن هدفي في الحياة في الأيام القادمة الانتقام".

وتابع: "أخبرك في حال كنت صادقًا ورجل بحق انشر التسجيلات الصوتية وكل ما تملكه، وأعدك أنك لن تتخيل ما بإمكاني فعله لأحصل على انتقامي.. وإن كنت رجلًا واجهني وأرسل لي رقمك".

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حسام حبيب

كلمات دالة:حسام حبيب

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