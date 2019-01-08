أول تعليق من أحمد زاهر بعد انتشار خبر تدهور وضعه الصحي..شاهدوا ماذا قال

الفنان أحمد زاهر

بعد الكثير من القيل والقال خلال الفترة الماضية، وبسبب اختفاء دام لمدة شهر ونصف تقريبًا، قرر وأخيراً الفنان المصري أحمد زاهر أن يتحدث عن وضعه الصحي بوضوح، خاصة بعد انتشار شائعات عن تدهور حالته وحاجته للعلاج المكثف بعد سقوطه على المسرح في حفل تامر حسني.

وبدأ زاهر حديثه بالنفي مؤكدًا أن حالته الصحية بخير شاكرًا كل من كان مهتمًا وقام بالسؤال عنه خلال الفترة الماضية، بينما أعرب عن استيائه من الأخبار الكاذبة من قبل البعض الذين استغلوا غيابه عن مواقع التواصل، وكتب عبر حسابه على فيسبوك وقال:

" اول مره ادخل علي فيس بوك من شهر و نص تقريبا اولا عاوز اشكر كل الناس اللي سالت عليا كل الناس اللي نزلت بوستات و اتمنولي الشفا شكرا من كل قلبي و اطمنوا انا دلوقتي الحمدلله زي الفل اما الناس اللي طلعوا اشاعات اني مش هارجع امشي تاني قبل ٨ شهور احب أقولهم حسبنا الله و نعم الوكيل و اكبر دليل علي ان كلامكم كدب اني الحمدلله و الشكر لله زي الفل دلوقتي".

يشار إلى أن الفنان أحمد زاهر شارك عبر حسابه على موقع إنستغرام عدد من الصور من كواليس فيلمه الجديد بعنوان "زنزانة 7"، وأعلن مؤخرًا أنه بصدد وضع اللمسات النهائية وأن الفيلم سيتم عرضه قريبًا في دور العرض السينمائية.

View this post on Instagram #فيلم #زنزانه_٧ #قريبا #دعواتكم A post shared by Ahmedzaherofficial1 (@ahmedzaherofficial1) on Oct 15, 2018 at 7:55pm PDT