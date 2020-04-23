أول تعليق من أحمد عدوية بعد واقعة "سب الدين" على الهواء في التلفزيون المصري

قدم المطرب الشعبي المصري أحمد عدوية، اعتذارًا للجمهور عن قيامه بسب الدين على الهواء، أثناء مداخلته الهاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، على التلفزيون المصري.

وظهر عدوية في مقطع فيديو متداول على "يوتيوب"، ليعلق على الموقف الذي أثار جدلًا واسعًا وغضبًا على السوشيال ميديا، قائلًا: "سامحوني يا جماعة، حصل مني لفظ غصب عني على الهواء، إنتم جمهوري سامحوني والنبي".

وأوضح أحمد عدوية سبب قوله هذا اللفظ: "الخادمة هي من تسببت في انفعالي، كانت تعطيني فنجان القهوة فسقط علي خلال الغناء".

وعن مشاركته الغناء مع الفنان اللبناني وليد توفيق، في البرنامج، قال عدوية: "حبيبي يا أستاذ وليد، إنت طبعًا حبيبي وعشرة عمر والعالم العربي والأوروبي ياما لفيناه سوا".

وكان تصرف أحمد عدوية قد تسبب في إحراج كبير للإعلامي وائل الإبراشي، الذي تقدم باعتذار للمشاهدين واضطر للخروج إلى فاصل إعلاني على الفور.

يذكر أن أحمد عدوية مغنٍ شعبي مصري شهير، كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي، وقدم العديد من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا، أبرزها "السح الدح إمبو".

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