بالفيديو: رد فعل غير متوقع لسمية الخشاب في برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"!

عُرضت يوم أمس الحلقة الثانية من برنامج المواهب "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه فيفي عبده، أما الضيفة فكانت النجمة المصرية سمية الخشاب.

المقلب الذي يبدأ بزيارة لبيت فيفي من قبل الضيوف، ثم توالي الأحداث من ناحية العاملين في المنزل بتصرفاتهم الغريبة وصولاً لأحداث في البيت نفسه من انفجار وحريق وغيره.

وفاجأت سمية الخشاب الجمهور بردة فعلها القوية والمتزنة، إذ عندما سقطت عاملة المنزل عليها، ظنت سمية أنها مصابة بالصرع، فقفزت فوراً لمساعدتها بعدما خلعت حذائها واحتضنتها بطريقة إنسانية أثارت إعجاب الجمهور.

من جهة أخرى، تقدم سمية برنامج وصفات للأكل عبر إحدى المواقع الفنية وحسابات السوشال ميديا في أول أسبوع من رمضان، أما من الناحية الفنية فقد كان آخر أعمالها المصورة أغنية "عربية أنا" والذي تتمحور فكرته حول إظهار المرأة القوية الصلبة في وجه التحديات المختلفة والذي حقق أكثر من 1.2 مليون مشاهدة.



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