أول تعليق من سلاف فواخرجي بعد تعرضها لحادثة أثناء تصوير مسلسل "خط ساخن"

شعرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بالامتنان، وذلك بعد تلقيها رسائل كثيرة من قبل محبيها ومتابعيها في الوطن العربي الذين شعروا بالقلق عقب انتشار أخبار تعرضها لحادثة أثناء تصوير مسلسلها "خط ساخن"، وإصابتها ببعض الجروح والكدمات.

لذا نشرت الممثلة السورية مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، وطمأنت الجميع على حالتها الصحية، بالإضافة إلى أنها وجهت الشكر لكل من سأل عنها، مؤكدة أنها تشعر بالقوة والعزيمة فقط بمحبة الناس واهتمامهم، وظهرت في مقطع الفيديو وقد بدا عليها التعب واضحًا، وتركت تعليقًا قالت فيه:

"شكرا لكل انسان اطمن وسأل ... شكرا للهفتكم وخوفكم وحبكم .... واذا بتحبوني شوي فأنا بحبكم اكتر ... والحمدلله دايما وابدا".

يشار إلى أن سلاف فواخرجي تعود إلى الدراما التلفزيونية المصرية بعد غياب سنوات من خلال مسلسل "خط ساخن" ويشاركها في بطولته حسين فهمي وصلاح عبد الله ونضال الشافعي وميدو عادل وسهر الصايغ، ومن تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، وإنتاج أحمد الجابري.

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